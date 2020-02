Politiet modtog onsdag anmeldelse om tyveri af et våbenskab, der ikke blot indeholdt skydevåben, men også smykker. Foto: Kim Rasmussen

Våben stjålet fra landejendom

En jæger står tilbage uden våben, efter at der har været tyve på den landejendom på Valorevej i Truelstrup, hvor jægeren bor.

Der var ellers gjort alt, hvad der skal gøres, så opbevaringen af våbnene var helt efter bogen. Våbenskabet, som våbnene blev opbevaret i, var gjort fast til gulvet i bryggerset, men tyvene havde åbenbafrt både værktøjet og tiden til at gøre det fri - og køretøjet til at køre det væk. Skabet er over halvanden meter højt og næsten en meter bredt, så tyvene har næppe været på cykel.