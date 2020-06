Brian Kirkeskov Jensen er blevet ansat i en nyoprettet stilling som facility manager hos VVS-virksomheden Thorsen & Petersen. Foto: Lindskov

Send til din ven. X Artiklen: VVS-firma opretter nyt forretningsområde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

VVS-firma opretter nyt forretningsområde

Roskilde - 12. juni 2020 kl. 10:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

VVS-virksomheden Thorsen & Petersen i Tjæreby har ansat Brian Kirkeskov Jensen i en nyoprettet stilling som facility manager med ansvar for kontrakter, serviceaftaler, vedligehold af installationer og rådgivning. Etableringen af facility services som nyt forretningsområde skal styrke virksomhedens rådgivnings- og serviceprofil hos erhvervskunder.

- Især inden for erhvervsområdet og boligselskaber kan vi se, at der er behov for løbende vedligehold og tværgående koordinering imellem de forskellige tekniske installationer. For at aflaste kundens koordinerende funktion og sikre optimal udrulning i forbindelse med løbende renovering og nybygning eller service og vedligehold påtager vi os gerne denne rolle. En løsning, der er stigende efterspørgsel på, og derfor har vi etableret det nye forretningsområde, siger Lars Petersen, partner og medindehaver af Thorsen & Petersen VVS.

Brian Kirkeskov Jensen er uddannet VVS-installatør og kommer senest fra en stilling hos Egedal Kommune, hvor han var ansvarlig for gennemgang og rådgivning om VVS-installationer i kommunens ejendomme.

- At have det overordnede ansvar for serviceaftaler samt rådgivning om optimering og vedligeholdelse så kunderne får de bedste løsninger stiller ekstra krav til min faglighed. Jeg ser derfor frem til gå i dybden med de spændende udfordringer, som Thorsen & Petersen VVS og kunderne byder op. Også ansvaret for udviklingen af flere dygtige teknikere, som skal bistå på serviceaftalerne, glæder jeg mig meget til, siger han.

Ifølge Lars Petersen er stillingen samtidig etableret for at forbedre kundetilfredsheden, styrke strukturen internt i virksomheden samt bidrage til at realisere ambitionen om at reducere CO2-udslippet i fremtiden.

- Som specialister i VVS-branchen er vi altid opdateret på de nyeste tendenser i markedet og på beregninger inden for energioptimering. Selv professionelle kunder har mange opgaver i forbindelse med virksomhedens produktion og arbejdsprocesser, og det er af mange årsager svært at udnytte og drifte bygninger optimalt, når man ikke som vi har det som fagligt fokusområde. Det er netop her, at Facility Service-løsningerne kan skabe værdi for vores kunder såvel økonomisk som energimæssigt, siger han.