Leder af VUC Roskildes ordblindeafdeling Marie Wolter Bertelsen glæder sig over, at interessen for at læse HF er så stor, at der i år kan oprettes to HF Ordblind-klasser. Sidste år så den første HF-klasse kun for ordblinde dagens lys. Foto: Peter Andersen

VUC om succes: Flere årsager til at de ordblinde nu læser HF

Hæst, Ång, hålder. Det er ikke let at læse og skrive dansk, og i mange år har ordblinde holdt sig fra at læse på de traditionelle gymnasiale ungdomsuddannelser. Men på VUC i Roskilde oplever man noget nyt. De ordblinde vil gerne læse HF, bare uddannelsen er tilrettelagt på deres præmisser.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her