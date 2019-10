Takststigningerne på skolebørneområdet skal væk, hvis det står til Venstre og Konservative - på sfo-området skal taksterne ligefrem sættes ned. Pengene finder de to partier blandt andet ved at flytte overgangen fra børnehave til vuggestue to måneder frem. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

VK lægger 100 millioner i kassen

Roskilde - 11. oktober 2019

Dækningsafgiften bliver udfaset, takststigningerne sløjfet og kommunekassen polstret med 100 millioner over fire år. Det er nogle af hovedpunkterne i det fælles budgetforslag, som Venstre og Konservative fremlægger.

Begge partier havnede ude i kulden ved budgetforhandlingerne med Socialdemokratiet, fordi de ikke ville acceptere præmissen om, at skatten skal stige næste år.

- Det budget, der er flertal for nu, giver en dårligere service for en højere pris. Vi vil gerne vise, at der er en anden vej, hvor vi har fokus på børnefamilierne, skaber trygge vilkår for de ældre, giver et skulderklip til vores lokale virksomheder og genopbygger kassebeholdningen, siger Lars Lindskov (K).

- Vores udgangspunkt er, at vi ikke vil have skattestigninger, og at vi vil friholde de mest sårbare områder for besparelser og prioritere anlægsbudgettet, så vi får en genopretning af økonomien. Det er mere bæredygtigt end at sætte skatten op - og det har faktisk ikke været så svært, siger Jette Tjørnelund (V),

Det fælles budgetforslag viser et overskud på 34 millioner kroner i 2020, hvilket er mere end 20 millioner kroner mere end flertalsbudgettet, og tager man de tre overslagsår med, er overskuddet på 100 millioner kroner. Det bringer kommunens kassebeholdning over den kvarte milliard kroner, hvilket de to partier lægger vægt på, fordi kommunen dermed genvinder noget af den økonomiske frihed, der giver chancen for at handle strategisk, når muligheden byder sig.

- Og det opnår vi tilmed, uden at vi går særlig hårdt til tingene - uden skatteforhøjelser, uden takststigninger og med nedsættelse af dækningsafgiften, siger Lars Lindskov.

Dækningsafgiften skal helt afvikles, startende med en nedsættelse på tre millioner kroner næste år, lidt mere året efter og så fremdeles - skive for skive, så kommunen ikke kommer til at ståmed et stort indtægtstab på én gang, men også hurtigt nok til, at nedsættelsen ret hurtigt vil batte for erhvervslivet. Om otte-ti år vil dækningsafgiften være nede i nul.

Partierne sætter også 14 millioner kroner af, så kommunen kan købe jord til erhvervsformål. Erhvervsjord er en mangelvare i Roskilde. Også er der to millioner kroner årligt til erhverv og turisme.

Udgifterne finansieres ved at lade flere private løse opgaver for kommunen, og ved at skrue ned for opførelsen af nye almene boliger, så kommunen kan spare på indskud i Landsbyggefonden. Desuden sløjfer V og K fgu's flytning til handelsskolen. Det giver en engangsbesparelse på netto 13 millioner kroner.

Sløjfet bliver også en række af flertallets besparelser på kulturområdet, så fx foreningernes tilskud til medlemmer over 25 år forbliver intakt, og elitesportsaftalerne heller ikke beskæres. Beskæres skal dog kommunens budget til musikarrangementer, der skrues tilbage til 2015-niveau for at give mere plads til private aktører. På den lange bane foreslår de to partier også badeanlæg i Lynghøjsøerne og mountainbikebaner i både nord og syd.

Hele social- og psykiatriområdet friholdes for besparelser, og på skole- og børneområdet stryges alle ekstra lukkedage og alle takstforhøjelserne, og på sfo'erne sætter de to partier ligefrem taksten ned. Til forbedring af skolernes indeklima afsættes otte millioner kroner. Finansieringen kommer blandt ved at rykke overflytningen fra vuggestue til børnehave to måneder frem, så den ikke sker efter på barnets treårs fødselsdag, men i en alder af to år og 10 måneder.

Klippekortordningen på ældreområdet bliver bevaret, og så er partierne klar til at investere både i uddannelse og fastholdelse af personale og et it-projekt, der kan sikre færre genindlæggelser. Samtidig skal der ses på muligheden for friplejehjem.

På plan- og teknikområdet er V og K parate til at stoppe en række mindre anlægsprojekter og udskyde andre, fx broen, der skal bringe Kamstrupsti over motorvejen. Den luft, det giver, hjælper økonomien overordnet og giver også plads til fx en pulje til udvikling af mindre bysamfund, til at fritlægge byens kilder og til at sikre Drivers' Event. Og på klimaområdet vil de to partier sikre, at beboerne i Jyllinge Nordmark ikke får udgifter på forsinkelsen af kystsikringsprojektet, og ikke mindst se på, hvilke forhindringer kommunen skan få af vejen for at øge antallet af elbiler.

- Roskilde skal have store klimaambitioner, og vi bør være landets bedste kommune for elbiler, siger Jette Tjørnelund.

Hun mener, at budgetforslaget har brugt hele paletten for at sikre serviceniveauet og forbedre kommunens økonomi i stedet for kun at se på, hvordan kommunens indtægter kan forøges.

- Og vi er slet ikke gået til stålet, understreger hun.

Lars Lindskov er enig.

- Vi belønner dem, der knokler og skaber indtægterne, men der er langt flere muligheder for at forbedre budgettet end dem, vi har taget. Vi har fx ikke indregnet den en procents effektivisering, der har været tidligere. Det kunne man. Vi har ikke benyttet tilsagnet om at låne 20 millioner kroner. Det kunne man. Så vi viser, at der bestemt ikke er brug for at sætte skatten op, siger han.

