Hvis Venstres helhedsplan for Rådmandshaven får luft under vingerne, vil det ikke blot resultere i et nyt kommunalt stadion, men også i flere parkeringspladser ved Roskilde-Hallerne og i en løsning af det notorisk problematiske Spritkryds og nabokrydset Holbækvej/Møllehusvej. Foto: Kristian Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: V vil løse stadion, parkering og spritkryds i ét hug Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V vil løse stadion, parkering og spritkryds i ét hug

Roskilde - 18. august 2020 kl. 12:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre har tænkt stort og præsenterer byrådet for en helhedsplan for Rådmandshaven, som blandt andet skal resultere i et nyt stadion.

Læs også: Budgetpartnere tackler stadionrenovering hårdt

Baggrunden er det stadionprojekt, som har været undervejs i flere år, og som stadig ikke lader til at materialisere sig, selv om der ligger en færdig lokalplan for projektet.

Den manglende fremdrift har fået Venstre til at opgive troen på, at dét stadionprojekt nogensinde bliver til noget - men ikke troen på, at et andet projekt for et nyt stadion vil lide samme skæbne. Derfor vil Venstre begrave det gamle projekt og starte forfra med et nyt, siger Venstres gruppeformand, Jette Tjørnelund.

- Vi ønsker et kommunalt stadion i Rådmandshaven, der kan fungere som opvisningsbane for byens fodboldklubber og andre foreninger. Fodbold og foreningsliv i Rådmandshaven er en del af Roskildes DNA både socialt og sportsligt. Byrådet skylder både området og byens fodboldklubber at finde en bæredygtig løsning, siger Jette Tjørnelund.

Venstre ønsker et realistisk, fremtidssikret og økonomisk bæredygtigt projekt i Rådmandshaven, ikke kun med stadion og boliger, men også med forbedringer for parkering og trafikken i området. Det hele skal finansieres gennem salg af byggeretter til boliger og erhverv, også på den kommunalt ejede grund umiddelbart øst for det nuværende stadion.

Ifølge V-forslaget skal stadion opfylde kravene til 1.divisionsfodbold og kunne bruges af alle byens fodboldklubber. Desuden skal det kunne bygges i etaper, udvides og kunne bruges af andre foreninger. Placeringen af stadion skal være ved Møllehusvej, i bedst mulig sammenhæng med Kildegården og Roskilde-Hallerne. Samlet set skal antallet af fodboldbaner være uændret.

Venstre foreslår i samme moment, at mulighederne for parkering i området skal forbedres, fx ved etablering af et ekstra parkeringsdæk på p-pladsen ved Roskilde-Hallerne.

Helhedsplanen skal også indeholde løsninger for trafikafviklingen, så den kan glide også i forbindelse med store arrangementer. Det inkluderer ændringer af krydset Møllehusvej/Holbækvej samt i Spritkrydset, som i årtier har været et af byens allerstørste trafikale problembørn.

Venstre præsenterer sit forslag for andre partier ved næste uges budgetforhandlinger.

- Vi er åbne for at drøfte projektets muligheder med andre partier for at skabe en bred forankret beslutning i byrådet, siger Jette Tjørnelund.

relaterede artikler

Politikere har mistet troen på nyt stadion 20. juni 2019 kl. 14:12

Stadionplaner starter helt forfra 19. juni 2019 kl. 20:54