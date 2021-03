I Venstre er man slet ikke tilfreds med det tempo der er på sagen om udflytterbørnehaven i Ågerup. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

V vil have tempo på sagen om udflytterbørnehave

Roskilde - 19. marts 2021 kl. 13:27 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Om 43 dage siger kalenderen 1. maj, og det skulle have været tidspunktet, hvor en gruppe børnehavebørn fra institutionen Elverhøj i Ågerup skulle have været hentet af en bus, kørt til Jyllinge og blevet passet i den nedlagte fritidsklub Engen.

Alt sammen fordi kapaciteten i Ågerup ikke helt følger med den mængde børn, som områdets familier har produceret. Der er simpelthen for få pladser, ikke mindst efter at Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD) efter kommunens ordre for et par år siden lukkede deres institution på Dyssevej.

Har ikke taget kontakt

Forældrene følte sig taget på sengen over beslutningen og protesterede, og status er lige nu, at det politisk er besluttet at undersøge flere af de forslag, som forældrene har spillet ind med, herunder at kommunen jo kunne spørge LDD, om det var muligt at leje sig ind i den lukkede børnehave på Dyssevej.

I gårsdagens avis kunne man læse, at LDD ikke har hørt fra kommunen på trods af, at det er en måned siden, at forslaget om at tage kontakt blev fremsat af to socialdemokrater, herunder formanden for skole- og børneudvalget, Jette Henning.

Hendes forklaring er, at beslutningen om at tage kontakt formelt først skulle vedtages på et skole- og børneudvalgsmøde, som blev holdt den 9. marts.

Fodslæbende

Langsommeligheden falder Venstres borgmesterkandidat og medlem af skole- og børneudvalget for brystet.

- Det kan næsten ikke blive mere fodslæbende. Vi har talt om det her i ugevis, månedsvis efterhånden. Naturligvis kan en udvalgsformand tage kontakt til hvem, vedkommende ønsker, måske ikke formelt, men så for at få gødet jorden. Og hvis det formelle mangler, og man som formand mener sagen er vigtig, så er det altså ikke svært at indkalde til et ekstraordinært møde, siger Jette Tjørnelund.

Hun kan godt forstå, hvis forældrene begynder at føle sig pressede på tiden.

- Det var meningen, det her skulle være på plads til maj, hvor vi plejer at rykke børn op i systemet. Så nytter det jo ikke, at vi snakker videre om det her ind i juni. Forældrene står jo tilbage og aner ikke, hvad løsningen bliver, hvornår den kommer, eller om de får den information, de skal have. Det er utrygt, siger Jette Tjørnelund.

