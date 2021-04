Venstre-folkene ved den kommende grusgrav nær Himmelsøen. Fra venstre spidskandidat i regionen Jacob Jensen sammen med de tre byrådsmedlemmer Jette Tjørnelund, Bent Jørgensen og Evan Lynnerup.

V-spids i regionen så på gruset i Roskildes maskineri

Roskilde - 15. april 2021 kl. 16:20 Kontakt redaktionen

Venstres spidskandidat ved det kommende valg til Sjællands Regionsråd, Jacob Jensen, har besøgt partifællerne i Roskilde. De viste ham rundt og demonstrerede bl.a. de store problemer, som den omfattende grusgravning ved Roskilde udgør.

Ved Darup starter snart en stor ny grusgrav. hvilket bl.a. giver en voldsom belastning af stor lastbil-trafik for de lokale beboere og det nye rekreative område, som Roskilde har skabt ved den nye Himmelsø.

Endnu værre bliver det, når den omfattende lastbiltrafik støder ind i de store arrangementer som Festival og Dyrskue på Dyrskuepladsen.

Jacob Jensen var glad for at blive vist rundt i Roskilde-området af de lokale byrådsmedlemmer Jette Tjørnelund, Bent Jørgensen og Evan Lynnerup, som også er med i regionsrådet.

- Som regionspolitikere er det afgørende, at vi får indsigt og forstår, hvad der foregår rundt om i de lokale områder, sagde Jacob Jensen, der selv kommer fra Tølløse, som kun ligger tre stationer fra Roskilde på banen mod Holbæk.

Begrænsning af grusgravning

Venstre vil nu på lokalt og regionalt plan arbejde for, at der kommer en samlet plan om grusgravningen ved Roskilde, både ved Darup-Vor Frue og ved Vindinge.

Partiet ønsker bl.a. en stærkere styring af indvindingsrækkefølge, trafikforhold, hensigtsmæssige transportveje og efterbehandling. Det skal sikre bedre muligheder for byudvikling i Roskilde og omegn.

Derfor vil Venstre-folkene nu arbejde for, at grusgravningen ikke forstyrrer store og vigtige arrangementer som Festivalen og Dyrskuet eller ødelægger mulighederne for ny erhvervsudvikling. Det skal bl.a. ske ved, at alle beslutninger om grusgravning koordineres bedre med større indflydelse for borgerne.

Sygehus og S-tog

Venstre i Roskilde understregede overfor Jacob Jensen, at der fortsat skal være et velfungerende sygehus i Roskilde, så det kan betjene borgerne i området, når de har brug for hurtig hjælp.

Partiet støtter ideen om, at kommunen køber den del af grunden, som regionen ikke længereskal bruge, for at indrette et nyt lokalt sundhedscenter.

Men samtidig skal sygehuset fortsætte med en række højt specialiserede funktioner og sikre kapacitet til almindelige behandlinger. På den måde kan man undgå unødig transport af sårbare patienter til andre steder på Sjælland.

- Roskilde Sygehus skal fortsat udvikles som et stærkt specialesygehus, der bliver en vigtig del af det samlede sundhedstilbud i Region Sjælland, lovede Jacob Jensen, hvis hustru i øvrigt arbejder her.

På trafik-området fremhævede partiets borgmester-kandidat i Roskilde Jette Tjørnelund behovet for at få S-toget helt til Roskilde som et supplement til regionaltogene.

Samtidig ønskede hun en udbygning af vejene til Køge og Ringsted, hvor der er mere trafik end på mange jyske motorveje. Desuden støttede den lokale V-kandidat en færdiggørelse af motorvejen til Frederikssund, hvilket vil give bedre forbindelser for mange i den nordlige del af Roskilde kommune.