V-oplæg om Roskilde Sygehus

Roskilde - 18. januar 2021 kl. 16:05

Venstre i Roskilde er på vej med et nyt oplæg om, hvordan en del af det lokale sygehus kan bruges til lokalt sundheds-center, når Region Sjælland om nogle år ikke længere har brug for alle de nuværende bygninger og området nærmest stationen.

Den overordnede idé er, at kommunen skal bruge sin forkøbsret til at overtage arealet og her skabe mulighed for en række funktioner. Dels kommunale sundhedsaktiviteter og dels private klinikker for praktiserende læger, speciallæger og andre type aktiviteter, der tilsammen kan give borgerne i Roskilde-området bedre sundheds-tilbud samlet på ét sted.

Når det kommende hovedsygehus ved Ølby en gang står færdigt, skal Region Sjælland ikke længere bruge hele området og alle bygninger, men beholder kun den centrale del af det nuværende sygehus, hvor der vil være plads til op mod 400 senge og mange ambulante funktioner.

Derfor har Roskilde nu en mulighed for at skabe et lokalt sundhedscenter med en optimal placering lige ved siden af stationen. Her vil patienter få lettere adgang end på de klinikker, der nu er placeret rundt om i byen - ofte på 1. sal eller med andre dårlige adgangsveje.

På p-pladsen

Af hensyn til coronaen blev Venstre-præsentationen afviklet på parkerings-pladsen ved indkørslen fra Køgevej.

Her medvirkede V-gruppeformanden i Roskilde Byråd Jette Tjørnelund, der også er partiets borgmester-kandidat ved det kommende kommunevalg i efteråret.

Samt byrådsmedlem Bent Jørgensen, der også tidligere har været i Sjællands Regionsråd og kender problemstillingerne fra begge sider. Han er sammen med borgmester Tomas Breddam (S) og SF-leder Tina Boel med i det udvalg, som Roskilde Byråd har udpeget til at arbejde for at bevare mest muligt af Roskilde Sygehus.

Desuden deltog også Evan Lynnerup, der er medlem af både byrådet samt regionsrådet og genopstiller til begge dele.