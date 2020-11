Her ses ved underskrivelsen af aftalen mellem Venstre og Konservative i Roskilde om fælles valgforbund i forbindelse med Kommunalvalg 2021: Byrådsmedlemmerne Jette Tjørnelund (V) og Lars Lindskov (K). Bag dem ses de to partiformænd Poul Fejer Christiansen (V) og Klaus Aare Bang (K).

V og K i valgforbund

Roskilde - 16. november 2020 kl. 08:43 Kontakt redaktionen

Venstre og Konservative i Roskilde har nu formelt underskrevet en aftale om valgforbund i forbindelse med kommunevalget i efteråret 2021.

Dermed vil de to borgerlige partier undgå stemmedspild, idet sådan et valgteknisk samarbejde betyder, at overskydende stemmer afgivet på ét parti, tilfalder det andet. Desuden har aftalen til formål at øge antallet af pladser i interne og eksterne udvalg og bestyrelser, der fordeles mellem partierne i konstitueringen efter byrådsvalget.

De to traditionelle borgerlige partier har i denne valgperiode indledt et nærmere samarbejde og det munder nu logisk ud i dette samarbejde.

Venstre og Konservative erklærer, at de også er parate til at optage andre partier i valgforbundet eller samarbejde med disse i forbindelse med KV21, såfremt muligheden for dette måtte opstå.

Ved sidste kommunevalg i 2017 fik Venstre valgt 6 og De Konservative 2 medlemmer af Roskilde Byråd, der i alt har 31.

Siden er Lars-Chr. Brask dog gået fra Venstre til Liberal Alliance, mens Konservative har fået tilgang af socialdemokraten Pierre Kary.

Andre valgforbund

I forvejen har fire andre borgerlige partier i Roskilde indgået teknisk valgforbund til kommunevalget. Det er Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Danmarks Vision, og de ventes tilsammen at kunne hente nok stemmer til at få 3-4 pladser i Roskilde Byråd.

På den modsatte fløj ventes Enhedslisten og SF at kunne finde sammen, men her ønsker Radikale også at blande sig, og det er endnu ikke afklaret, hvordan konstellationerne kan blive.

Ved sidste valg var Enhedslisten og Alternativet i valgforbund med Socialdemokratiet, der som storebror i alliancen fik mest ud af det.

Men det var nok også en nødløsning, fordi SF dengang var gået sammen med Radikale og Konservative i håbet om at kunne hente et ekstra mandat. Det endte dog med, at de Konservative fik fordel af den konstellation med to valgte.

Denne gang står SF til at få pæn fremgang, og partiet er derfor ekstra interessant som samarbejdspartner.

tk