V-leder om trafik-planerne: Fordele med S-tog til Roskilde

Roskilde - 08. april 2021

- S-tog til Roskilde vil give en række vigtige fordele for kommunen, og derfor skal det prioriteres højt i vores fremtidige planer.

Sådan siger Venstres leder i byrådet Jette Tjørnelund som optakt til de forhandlinger, som kommunen i øjeblikket har med regering og Folketing.

- Resultatet er afgørende for Roskildes fremtidige position som trafikknudepunkt, pendlernes hverdag og vores virksomheders mulighed for at tiltrække arbejdskraft. Derfor skal vi være ambitiøse på Roskildes vegne både hvad angår kollektiv trafik og veje, forklarer hun.

- De fleste har prøvet at vente på et forsinket tog en kold morgen eller at sidde i en trist bilkø, så man kommer for sent på arbejde eller til en vigtig aftale. For Venstre er det viggtigste, at det skal være nemt at komme frem for alle. Så må den enkelte selv bestemme, om vedkommende vil tage cyklen, bilen, bussen eller jernbanen.

Jette Tjørnelund mener, at flere efterhånden har fået øjnene op for fordelene ved at få S-tog til Roskilde, som et supplement til regionaltogene.

Hun glæder sig over, at en erhvervsorganisation som Dansk Industri størtte forslaget om S-tog hertil og en forbindelse til lufthavnen i sine anbefalinger til regeringen.

- Begge projekter giver et flot overskud samfundsøkonomisk set. Samtidig styrkes fremkommeligheden og den grønne omstilling. Vi ønsker en styrket kollektiv trafik til Københavns-området og vil samtidig gøre Roskilde til mere en attraktiv uddannelses- og job by for et større opland.

Grønne veje Venstre i Roskilde ønsker ligeledes en bedre lokal transport for bilerne. Når der kommer flere el-biler, el-busser og grønne drivmidler til den tunge transport kan det godt forenes med et renere miljø.

- Bedre vejforbindelser harmonerer derfor i høj grad med fremtidens grønne omstilling, mener Jette Tjørnelunnd.

Hun håber på en endelig får en beslutning om færdiggørelsen af Frederikssunds motorvejen, mens Ring 5 Syd skal lægges i graven.

- Til gengæld er der brug for en opgradering af strækningen mellem Roskilde og Ringsted samt vejen til Køge. Det vil give langt bedre sammenhæng mellem byerne i vores område, forklarer Jette Tjørnelund.