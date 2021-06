Nu er det sikkert og vist: S-toget kommer til Roskilde. Første afgang: 2031.

Send til din ven. X Artiklen: V hælder malurt i champagneglasset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

V hælder malurt i champagneglasset

Roskilde - 28. juni 2021 kl. 13:14 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Ud af de svimlende 161 milliarder kroner, Folketinget nu er enige om at investere i landets infrastruktur, er der næsten fem milliarder kroner, der bliver brugt på en måde, som har direkte betydning for borgerne i Roskilde kommune.

Læs også: Roskilde får flere tog til og fra København

Målt i kroner er det største »lokale« enkeltprojekt den tredje etape af Frederikssund-motorvejen. Den kommer på finansloven i 2026 med små tre milliarder kroner - i forligsteksten helt præcis 2.934.000.000 kroner.

Dertil kommer beskedne otte millioner kroner, så skal bruges på en forundersøgelse af en opgradering af landevejen mellem Roskilde og Solrød - en opgradering, som kan imødekomme et udbredt ønske om at forbedre forbindelsen for bilister, der skal fra Roskilde til fx sygehuset i Køge eller den modsatte vej.

Den kollektive trafik til og fra Roskilde bliver tilgodeset direkte på to punkter. Allerede i år sættes gang i en udvidelse af Ny Ellebjerg Station, som bliver forsynet med nye perroner, så der bliver plads til flere tog. Pris: 438 millioner kroner.

De ekstra perroner baner vejen for, at der kommer flere forbindelser mellem Roskilde og Københavns Lufthavn/Ørestaden via Ny Ellebjerg. Og endelig skal der bruges over 1,2 milliarder kroner - 1.279.000.000 kroner - på det, som i årevis er blevet omtalt som S-tog til Roskilde, men som nu hedder næstegenerationstog.

Øget kapacitet

Navnlig investeringerne i den kollektive trafik opfylder Roskildes største ønsker, mener borgmester Tomas Breddam (S).

- Det er så vigtigt, at der er blevet fundet en løsning på det, der bekymrer de pendlere, der benytter toget, allermest. Hvis vi kun havde fået S-tog, havde det ikke løst det grundlæggende problem med manglende kapacitet, men det sker nu, hvor der kommer flere forbindelser mellem Roskilde og Københavns-området, siger borgmesteren.

Pædagogisk opgave

Et flertal i byrådet har i årevis strittet imod S-toget. Med det forlig, der nu er lavet i Folketinget, er det ikke længere tilfældet, men politikerne har ikke været ene om at være skeptiske.

- Der ligger en pædagogisk opgave for os, for der vil være nogle, der tænker: »S-tog til Roskilde? Så blev vi snydt igen.« Men det gør vi ikke, for inden vi får det, bliver adgangen til København forbedret, så vi får mange flere afgange til København, siger Tomas Breddam.

Han selv har lobbyet over for samtlige partiers trafikordførere, så ingen kunne være i tvivl om, hvad Roskilde foretrak, og han mener, at det, der nu er aftalt, er en god og velafbalanceret aftale, hvor Roskilde ikke bliver snydt.

For langsomt

Det er Venstres gruppeformand, Jette Tjørnelund, overvejende enig i, men hun drypper en smule malurt i champagneglasset.

- Jeg er glad for, at der trods alt bliver set Roskilde i aftalen, men jeg er skuffet over, at Frederikssund-motorvejen, som ligger grydeklar, ligger ude i 2026. For mig at se er der ingen grund til, at Jyllinge-borgerne skal vente så længe, når der ligger et projekt, der er helt klar. Jeg kunne godt have brugt nogle forbedringer her og nu, siger Jette Tjørnelund.

På samme måde tester forliget om jernbaneinvesteringerne hendes tålmodighed.

- Det glæder mig meget, at S-tog til Roskilde er kommet med i planen. Det er noget, vi har arbejdet for længe, for som vi ser det, har S-tog og regionaltog aldrig været hinandens modsætninger, men forudsætninger for, at vi kan få de bedst tænkelige forbindelser til København. Men kan jeg ikke se nogen grund til, at vi skal vente til 2031. Vi kunne godt bruge bedre kollektiv trafik før, og jeg vil gøre, hvad jeg kan, for at skubbe på, så det sker tidligere, siger Jette Tjørnelund.

relaterede artikler

S-tog står ikke øverst på borgmesterens ønskeseddel 19. december 2019 kl. 15:29