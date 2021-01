V-formand: Alt er oppe i luften

- Man må sige, at det ikke har været en særlig køn periode for Venstre. Det gavner i hvert fald ikke, siger formanden for Venstres kommuneforening i Roskilde, Poul Fejer Christiansen.

- Det er kedeligt, at det skal ende sådan, når han har været med i 40 år, været formand for VU, formand for partiet og statsminister i 10 år - og når vi har været glade for at have ham som formand. Men jeg tror ikke, hans afsked kommer til at ændre det store. I denne tid, hvor der er fokus på Inger Støjberg, og det hele er oppe i luften, er det bare yderligere en ting. Og så kom det nok heller ikke som den store overraskelse, selv om jeg da havde håbet på, at han blev, siger Poul Fejer Christiansen.