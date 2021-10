Se billedserie Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen på Roskilde Station sammen med borgmesterkandidat Jette Tjørnelund og arkitekt Claus B. Hansen, som er idémanden bag Ny Østergade-projektet på sydsiden af stationen. Foto: Kenn Thomsen

V-drøm: Investering i S-tog og veje kan skabe nyt vækstcentrum

Roskilde - 13. oktober 2021 kl. 09:37 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Trafikmilliarderne er på vej til Roskilde, men de ruller for langsomt, mener man i Venstre, hvis formand, Jakob Ellemann-Jensen, tirsdag var i felten for at studere forholdene i Roskilde.

Det gjorde han i selskab med blandt andre partiets borgmesterkandidat, Jette Tjørnelund, som allerede før sommerferien, da der blev indgået forlig i Folketinget om infrastrukturplanen til 161 milliarder kroner beklagede, at Frederikssund-motorvejen først kommer i 2026 - og det er heller ikke med Jakob Ellemann-Jensens gode vilje, understregede han.

- Vi havde håbet på, at man kunne få en spade i jorden allerede næste år, men en ting er, at regeringen har siddet på hænderne i to år og ikke er kommet med en infrastrukturudspil - men når man så kommer med det, bliver motorvejen skubbet yderligere, så det nu først er i 2026. Det har jeg meget, meget svært ved at forstå, for det er en af de strækninger, der har mest brug for en investering, sagde Jakob Ellemann-Jensen.

Fredagsøl i Roskilde Det var nu ikke mindst udsigten til S-tog til Roskilde - eller næstegenerationstog - der var fokus på. Det står nemlig højt på ønskelisten både for byens handelsliv og for RUC.

- Vi undrer os over, at vi ikke kan få del i det kæmpe opland, der er ind til København. Plus at vi har mange uddannelsesinstitutioner. For de unge, der går på RUC, er det ikke så ligetil at tage regionaltoget for at få en øl i Roskilde. Der er det måske lettere at tage et S-tog, sagde Henrik Vincentz Johansen, der er bestyrelsesmedlem i Roskilde Handel.

Opleves ikke godt nok Det sidste var RUC's vicedirektør Stig Plougmand enig i.

- Vi vil gerne gøre det nemmere for vores 10.000 studerende og medarbejdere at komme til Roskilde. Regionaltoget er bare ikke nok. Det er ikke stabilt nok, og så er det for vanskeligt at komme herud. Og så har vi en interesse i at flytte tyngden vestpå. Det gør det sjovere at være studerende ude i det her område. Vi tror på, at gør det nemmere og mere oplagt at tage til Roskilde en fredag eftermiddag. Som det opleves nu, er det ikke godt nok.

Trekantsområde Jette Tjørnelund ser store perspektiver i at få S-toget til Roskilde.

- Infrastruktur handler om muligheder. Med S-toget får vi et stort opland ind mod Roskilde. Vi kunne blive centrum for en erhvervsudvikling og udvikling i vores uddannelsesinstitutioner, fordi vi kan trække flere fra København hertil. Jeg kunne godt drømme om, at vi kunne blive centrum i et nyt trekantområde, hvor vi havde virkelig stærke uddannelses- og erhvervsområder. Der er ingen grund til, at det skal ligge inde i København elle i Ørestaden. Vi har masser af plads herude, til at vi kan bygge ud, så hvorfor ikke få infrastrukturen på plads til det? spørger Jette Tjørnelund.