Jette Tjørnelund og Venstre i Roskilde ønsker en grundigere undersøgelse af, om private kan være med til at opføre et nyt stadion i Rådmandshaven.

V advarer mod forhastet renovering af idrætspark

Roskilde - 24. marts 2021 kl. 07:46 Kontakt redaktionen

Venstre i Roskilde Byråd advarer nu mod en større renovering af den nuværende Roskilde Idrætspark, fordi det efter partiets mening kan ende med at blive en meget dyr løsning.

Partiets leder i byrådet Jette Tjørnelund opstiller følgende målsætning:

- Foreninger og idrætslivet skal inddrages i udvikling af et nyt 1. divisionsstadion på eksisterende placering. Samtidig skal Rådmandshaven være et grønt aktivt åndehul for byens børn, borgere og foreninger. Derfor skal der i området sikres flest mulige grønne spilleflader for de aktive.

Tjørnelund gør opmærksom på, at selvom tribunebygningen på stadion er mindre end 20 år, er den præget af slid og dårlig vedligeholdelse.

- Taget er utæt, og en ny tilstandsrapport til byrådet, beretter om fugtproblemer mange steder. Samtidig har vi fået at vide, at der er særdeles stor usikkerhed om hvor stor regningen for en renovering bliver.

Grundig undersøgelse

Ifølge Jette Tjørnelund vil det derfor være forhastet at give sig i kast med en større renovering og opgradering.

- Kommunen har dyrtkøbte erfaringer med at bygge nyt sammen med gammelt, forklarer hun med henvisning til den nye svømmehal.

- Et helt nyt stadion med deltagelse af private kan vise sig at være langt mere økonomisk fordelagtigt for kommunekassen, både når det gælder anlægsomkostninger og drift. Det alternativ skal efter Venstres opfattelse være grundigt undersøgt, før byrådet tager en endelig beslutning, forklarer Jette Tjørnelund.

Hun ønsker derfor, at byrådet i første omgang kun bevilger penge til en nødtørftig renovering og etablering af omklædningsrum, som kommunen kan være bekendt.

- På den måde får vi ro til at få udarbejdet et solidt økonomisk beslutningsgrundlag og tid til involvere alle foreninger fra idræts- og kulturlivet, der har interesse i et centralt beliggende stadion. Venstre foreslår bl.a. en konference, hvor foreningerne kan komme med deres erfaringer og ønsker til nye bynære stadion.