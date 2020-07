Der skal være styr på vejføring, støv, støj og miljø, før der kan gives yderligere gravetilladelser omkring Vindinge, mener Bent Jørgensen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

V: Stå fast på krav til grusgravning

Roskilde - 24. juli 2020 kl. 14:16 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skal gå hurtigt, hvis Roskilde skal nå at standse den ny gravetilladelse, som Region Sjælland er på vej til at give til for området Vindinge Syd.

Og det skal kommunen, mener Venstre. Partiet havde satset på at kunne få en sag om grusgravningen ved Vindinge på dagsordenen til byrådets ekstraordinære møde i begyndelsen af juli, men har slået sig til tåls med, at det i stedet sker, når økonomiudvalget mødes første gang efter sommerferien. Det er den 12. august, og det er lige tidsnok til, at kommunen kan nå at komme med sit høringssvar, inden regionens økonomiudvalg skal tage stilling til gravetilladelsen den 14. august.

Men Roskildes anbefaling bør være, at der ikke skal gives tilladelse på det foreliggende grundlag, mener byrådsmedlem for Venstre, Bent Jørgensen.

- Vi opfordrer til, at byrådet sikrer, at der til regionens behandling af tilladelse til gravetilladelse for Vindinge syd i august udarbejdes et høringssvar, som udtrykker byrådets anbefaling om ikke på nuværende tidspunkt at give tilladelse til yderligere grusgravning.

Han peger på, at byrådet i Roskilde tidligere har været i stand til at mønstre enighed med budskabet om, at der skal laves en samlet plan for betingelserne for den fortsatte indvinding i Vindinge,området, inden der meddeles nye gravetilladelser eller fornyelser af eksisterende gravetilladelser,

En samlet plan, som borgerne skal være med til at lave, skal bl.a. indeholde en aftale om fremtidig vejføring og om, hvor og hvornår nye og eksisterende områder udgraves, og så skal den have fokus på de miljø- og støjkonsekvenser, der følger af grusgravning.

Byrådet var også helt enige om at udtrykke sin tilfredshed regionens råstofplan, som blandt andet giver regionen til at udnytte rækkefølgeplanlægning som styringsværktøj. Det værktøj bør regionen bruge, skrev byrådet i sit høringssvar til råstofplanen.

»Samtidig skal kommunen dog også udtrykke bekymring for, at råstofplanens retningslinjer ikke har haft den ønskede effekt, da kommunen kan konstatere, at flere graveområder til stadighed vokser i omfang, og der ikke sker tilstrækkelig efterbehandling inden nye arealer inddrages.«

- Derfor er det stærkt kritisabelt, at man allerede nu fra regionens side - og inden der er en tilfredsstillende løsning for blandt fremtidig vejføring - er sindet at give tilladelse til grusindvinding i det sydlige område og dermed blåstemple endnu en øgning i omfang af aktive graveområder. Venstre ønsker fortsat, at vi skal have større politisk styring og langt mere styring fra byrådets side i forhold til at påvirke regionen og følge op på de byrådsbeslutninger og høringssvar, som Roskilde Kommune selv har afgivet, siger Bent Jørgensen.

- Vores udgangspunkt er, at der skal være styr på vejføring, støv, støj og miljø, før der kan gives yderligere gravetilladelser, tilføjer han.

Roskilde er den kommune i landet, hvor der graves mest grus. Sidste år blev der indvundet cirka 3,3 millioner kubikmeter grus inden for kommunens grænser.

