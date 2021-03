Målfeltet er et idrætsanlæg ved Dyrskuepladsen, som blev indviet i 2015, hvor dette billede blev taget. Foto: Steen Østbjerg

Send til din ven. X Artiklen: V: For tidligt at lukke debat om placering af nyt stadion Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V: For tidligt at lukke debat om placering af nyt stadion

Roskilde - 16. marts 2021 kl. 05:45 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

- Det er vigtigt, at vi får slået fast, at det er dette projekt, vi kører videre med, sagde Claus Larsen (S), da kultur- og fritidsudvalget, som han er formand for, i sidste uge havde besluttet at frigive 4,5 millioner kroner til en opgradering af omklædningsfaciliteterne i Rådmandshaven i Roskilde.

Læs også: Sidste mulighed for at flytte stadion skudt ned

Projektet, det handlede om, var etableringen af et 1. divisions-stadion i Rådmandshaven, som enten kan blive, hvor det nuværende stadion er, eller flyttes nærmere Møllehusvej - men ligefrem at slå fast, at der nu kun er én mulig placering, er at tage munden lidt for fuld, mener Evan Lynnerup, et af Venstres medlemmer af udvalget.

Ikke endelig besluttet - Det kan fremstå, som om vi har lagt os fast på både projekt, etapedeling og økonomi. Vi er alle enige om, at omklædningsfaciliteterne i Rådmandshaven skal være acceptable, men når vi holder fast i, at det skal være nødtørftig istandsættelse, er det, fordi vi ikke ved, hvordan den endelige udformning af faciliteterne i Rådmandshaven bliver. Det er også derfor, det bliver en mobil enhed med omklædningsfaciliteter, for så kan den blive brugt i Målfeltet senere, siger Evan Lynnerup.

Målfeltet er idrætsanlægget på Poppelgårdsvej ved Dyrskuepladsen. Anlægget blev indviet i 2015.

Undren over byggeretter Evan Lynnerup ser gerne selv en anden placering i Rådmandshaven til det ny stadion, fordi han også foretrækker en nybygningsløsning - erfaringerne fra ombygningsprojekter skræmmer, mener han - og netop derfor er han tilfreds med, at udvalget i enighed har præciseret, at der ikke er truffet beslutning om hvornår eller hvordan den videre udbygning af stadion skal ske. Det gælder også økonomien.

- Vi har brug for et bedre beslutningsgrundlag. Vi undrer os fx over, at byggeretterne tilsyneladende ikke er noget værd længere, selv om grundene jo ligger der stadigvæk. Og vi har behov for en grundigere inddragelse af brugerne, for det er jo ikke kun fodboldspillere, vi taler om, men også andre klubber, der er optaget af, at vi kan få mulighed for et sportscollege. Men målene er fælles for os alle sammen, og vi er indstillet på at samarbejde for at nå dem, siger Evan Lynnerup.