Planerne om at flytte dele af det tidligere Lindegården til Viby har tidligere vakt stor lokal modstand. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

V: Byråd sender by mod social ubalance

Roskilde - 26. november 2020 kl. 15:01 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Efter tre års tilløb med masser af debat sendte byrådet onsdag to planer for den østlige del af Viby i høring. Det er planerne, der baner vejen for at flytte 35 af det tidligere Lindegårdens nuværende pladser til området sydvest for Kavsbjerggård samt at opføre 135 tæt-lave boliger.

Planerne er nedfældet i et forslag til en overordnet helhedsplan for hele Viby Øst og i et forslag til lokalplan for Kavsbjerggård-området - men bliver planerne ført ud i livet, risikerer det at påvirke Viby i en negativ retning, frygter Venstre.

- Planerne for Viby er skiftet fra at være visonære til at være en mere borgerfjern byudvikling, hvor lokale behov og ønsker komer i anden række. Helhedsplanen har gode tanker, når det gælder det grønne og udeliv, men jeg føler, den måde man har sammensat boligerne på, er skiftet, så boligudviklingen er på vej i social ubalance, sagde Jette Tjørnelund (V).

Viby bliver mere sårbar

Området ligger op ad et område med eksisterende parcelhuse, men hun så lokalplanens planlagte byggeri i sammenhæng med den udvikling, der er i gang på Skousbo-området på den anden side af Ørstedvej.

- Af det, der bliver bygget, er over halvdelen almene boliger, og det gør en by mere sårbar, når der er en meget høj andel almene boliger. Derfor skulle der holdes fast i, at det skulle være parcelhuse, det skulle være et sted, så man kunne realisere drømmen om at byggge eget hus - og det ser det ikke ud til her. Vi synes, det er uheldigt, at man har sat en kurs, hvor byen bliver mere sårbar. Det gavner hverken borgerne eller udviklingen, sagde Jette Tjørnelund.

Hun mente, at kommuneplaner skal være til at regne med.

- I planerne fra 2018 var området udlagt til 30 parcelhuse og 20 rækkehuse. Sidste år besluttede vi en 11-punktsplan med 90 boliger i parcelhuse og rækkehuse blandet. Nu er det ingen parcelhuse, men 135 rækkehuse. Princippet om blandet boliger er smidt over bord, og det er det, vi anker imod. Hvor er boligerne til dem med stærke skuldre? spurgte hun.

Bag lukkede døre

Poul Lindor Nielsen (S) havde ikke noget imod den boligplan, der ligger nu - den er et kompromis - men både han og Venstre fandt, at placeringen af bostedet, som vakte stor lokal modstand, er forkert.

- Overordnet er helhedsplanen en god plan - men at placere en boinstitution dér er forkert. Når beboerne skal op til byen, skal de gå over idrætsanlægget, blandt børn. Vi skylder ikke Københavns Kommune noget, og at placere en institution dér er så forkert, at jeg ikke har ord for at sige det, sagde han.

Merete Dea Larsen (DF) konstaterede, at hele sagskomplekset »er betændt. Det har været længe undervejs, diskuteret og håndteret skidt, mildest talt.«

- Placeringen har aldrig været diskuteret, og der er rigtig mange ting, vi ikke har fået svar på. Der er foregået et politisk spil for lukkede døre, som ikke tåler dagens lys, og som det er rigtig svært at få frem, og jeg tror aldrig, vi får det. Vi har fuld sympati for befolkningen i Viby og de ting, den har været sat igennem med hemmeligholdelse og andre ting. Men når det er sagt, er det her ikke nogen dum plan, og nu har vi behov for at høre, hvad borgerne siger, sagde Merete Dea Larsen.

Skal ikke dæmonisere

Fra flere andre sider blev Venstre og Poul Lindor Nielsen kristiseret.

- Det er trist, at det bliver italesat, at andelsboliger skulle tale området ned. Jeg tror, det modsatte vil ske. Der er også et bosted i Trekroner, og det er ikke et område, der forfalder i slum, og hvor huspriserne falder, tværtimod, og det her vil også trække ressourcer til Viby, sagde Jeppe Trolle.

Poul Lindor Nielsen er enegænger i dette spørgsmålet. Partiets linje blev tegnet af blandt andre formanden for plan- og teknikudvalget, Jens Børsting, som fremhævede helhedsplanen for sine grønne kvaliteter og lokalplanen for både at åbne for en udvidelse af idrætsanlægget og for at have reduceret bostedet, ikke kun i antallet af pladser, men også i højden, fordi der bliver tale om etplansbyggeri.

- Man skal passe på ikke at dæmonisere beboerne på et bosted, og man behøver ikke at på i parcelhus for at have brede skuldre, sagde Jens Børsting.

Ikke kun Vibys interesser

Hans partifælle Henning Sørensen mente også, at lokalplanforslaget var et udtryk for, at der var blevet lyttet til de væsentligste indvendinger, der har været rejst mod Kavsbjerggård-planerne.

- Der findes ikke en institutionen af den art i Viby i dag, så det er svært at sige, at der ikke er tale om lokale behov. Det er muligt, at man ved at henvise til det her kan blive borgmester i Viby, men vi er valgt til at varetage hele kommunens interesser, og det er dem, vi forsøger at varetage, sagde Henning Sørensen.

Svigtede i 2011

Poul Lindor Nielsen var enig med Venstre i, at man skal kunne have tillid til, hvad der står i kommuneplanen, og han påtog sig en del af skylden for, at der efter hans opfattelse mangler parcelhusgrunde i Viby i dag.

- Selvfølgelig kan man ændre i en kommuneplan - men når man putter et helt nyt element ind, er det bedst at lave en helt ny kommuneplan. Det skal man gøre i respekt for, at der er nogle, der har brugt deres penge på at bosætte sig på de konditioner, som kommuneplanen giver - og det er dem, vi snyder her, helt lovligt. Og Jette Tjørnelund har en pointe: Der er ikke opført en kommunal parcelhusgrund i Viby de sidste 20 år, og det kunne vi have gjort noget ved, da det vendte i 2011-2012, hvor markedet for parcelhuse vendte. Dér har vi svigtet, for det har været meget ensformigt byggeri, vi har vedtaget siden da, sagde Poul Lindor Nielsen.

Han gættede på, at den kommende høring med et borgermøde efter nytår ikke vil flytte noget i den endelige lokalplan.

- Dertil er der puttet for meget politisk prestige og måske også noget dumstædighed ind i det her. Det eneste, Vibys aktive borgergruppe har fået det ud af det, er at man blev bange for sit eget forslag og nedsatte 70 pladser til 35. Men hvorfor skal det ligge der, når så mange er utilfredse med det - det svar har vi aldrig fået, sagde den tidligere borgmester.

Halvanden times debat

Debatten om de i alt tre punkter vedrørende Lindegårdens fremtid strakte sig over halvanden time, og som afrunding gydede den nuværende borgmester - Tomas Breddam (S) - en smule oplie på vandene.

- Selv om vi er uenige om nogle, ting, mærker jeg, at der ikke er nogen her, der tænker anderledes, end at vi skal behandle de psykisk syge godt. Det skal vi ikke slå hinanden i hovedet med, når vi tager de her svære debatter. Det er vigtigt, at vi få en god dialog, når vi tager til Viby og hører, hvad det er, beboerne dér bekymrer sig om. Det glæder jeg mig til at komme til Viby og høre om, sagde Tomas Breddam.