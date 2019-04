V: Byråd har presset for hårdt på i digesag

- Fra flere sider har der været et stort ønske om, at det skulle gå rigtig hurtigt - for borgernes skyld. Vi som politikere har presset forvaltningen for meget. Den har skullet administrere et stort og kompliceret kystsikringsprojekt - en meget stor opgave, som den ikke har prøvet før - samtidig med at vi har ønsket, at det skulle gå meget hurtigt. Når ønsket om, at tingene skal gå stærkt, er så stort, strækker man sig til det yderste, men så øger man også risikoen for, at der bliver begået fejl. Derfor er vi også nødt til at kigge indad i denne situation. Vi må kigge på os selv, siger Jette Tjørnelund.