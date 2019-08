Det tydelige signal fra borgermødet i mandags var, at naboerne til projektet på højskolegrunden i Himmelev ikke ønsker byggeri i fire etager, ej heller en bebyggelsesprocent på 34. Men det er, hvad der fortsat er udsigt til.

Send til din ven. X Artiklen: Uvenner til begge sider i højskolesag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Uvenner til begge sider i højskolesag

Roskilde - 25. august 2019 kl. 05:40 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver givet lov til byggeri i fire etager og en bebyggelsesprocent på 34 i det lokalplanforslag, som plan- og teknikudvalget nu vil have udformet for den tidligere Roskilde Højskole.

Dermed bliver der lempet på den gældende lokalplan fra 2007, som aldrig har kastet en udvikling af området af sig, så den nuværende ejer af grunden, Thomas Gjørup, kan få sat gang i boligbyggeriet.

Det har kastet en del kritik af sig fra naboerne, der blandt andet har beskyldt kommunen for at bøje sig lige lovlig meget for bygherrens interesser på bekostning af de andre beboere i området.

Udvalgsformand Daniel Prehn mener dog, at man har været lydhør over for borgernes indvendinger.

- Vi har anbefalet, at man går i gang med lokaplanen med de bemærkninger, at der skal arbejdes på skyggegener og indbliksgener, og at højskolebygningen skal renoveres parallelt med byggeriet, plus at forvaltningen skal have dialog med naboerne. Vi hørte jo godt nogle signaler til borgermødet (i mandags, red.), og dem tager vi med i lokalplanprocessen og prøver at se, om der er nogle ting, vi kan skrue på, så man sikrer, at de gener, naboerne frygter, ikke er der eller bliver så små som muligt, siger han.

Han tilføjer på baggrund af borgermødet, at trafikken skal tænkes bedre ind i lokalplanen. Der skal også laves nogle ordentlige skyggediagrammer, da de nuværende ikke viser, hvor meget skygge det planlagte byggeri kaster i vinterhalvåret, og man er blevet opmærksom på behovet for at bevare træer, som tager indbliksgener hos naboerne.

Det vil vise sig, om det er nok til at tilfredsstille de utilfredse naboer.

- Det er ikke sådan, at vi går ned på 25 procent i bebyggelse, men vi har lyttet og kommer til at lytte mere i fremtiden. Om vi når helt til enighed med borgerne i området, ved jeg ikke, men det giver gode input, siger Daniel Prehn og peger på, at der vil være stor værdi i endelig at få udviklet højskolegrunden.

- Det er en miserabel grund at se på, og højskolebygningen er i miserabel forfatning, og jeg tror, der er stor offentlig interesse i at få lavet en lokalplan, der gør den flot og så vidt muligti overensstemmelse med det omkringliggende samfunds ønsker. Men samtidig skal vi have lavet en lokalplan, som giver grobund for noget udvikling, så det ikke ender ligesom sidst. Det er den balance, vi arbejder på lige nu, siger han.

For at opnå den balance må Roskilde Kommune nok berede sig på at være upopulær til begge sider. Daniel Prehn kan i hvert fald ikke genkende kritikken af, at kommunen skulle ligge under for bygherrens ønsker.

- Hvis du spørger bygherren, vil han have en anden holdning, og arkitekten sagde også klart, at de var pænt trætte af kommunen. Vi risikerer at blive angrebet fra begge sider, fordi vi prøver at få en god balance for at få en situation, hvor vi gør nogen tilfredse, men ikke alle tilfredse, siger han og nævner, at bygherren både ville bygge højere, slippe for parkeringskælder og undgå en renovering af den gamle højskole, hvis kommunen gav frit spil.