En mand fra Gullandsstræde ringede fredag formiddag til politiet. Han ville anmelde et indbrud, men først cirka 20 timer, efter det var sket. Foto: Jens Wollesen

Usynligt indbrud: Opdagede det først næste dag

For selvom han undrede sig over den åbne hoveddør, der mødte ham torsdag eftermiddag, ringede han ikke til politiet. Der var nemlig ingen tegn på, at døren var brudt op, og lejligheden var ikke gennemrodet.