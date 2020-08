Der blev sendt ambulancer ud til to færdselsuheld i Roskilde tirsdag. Foto: Lars Kimer

Uopmærksomme bilister indblandet i to uheld

Politi og ambulancer blev tirsdag sendt ud til to færdselsuheld i Roskilde, hvor der heldigvis ikke var nogen, der kom alvorligt til skade.

Det første uheld skete på Vindingevej ved otte-tiden om morgenen, hvor to varebiler stødte sammen. Den ene blev ført af en 28-årig mand fra Greve, som kørte mod nordvest og overså, at en anden varebil foran ham holdt stille.

Både den 28-årige og chaufføren i den anden varebil, en 22-årig mand fra Rødovre, blev tjekket af ambulancepersonalet, men de var begge sluppet uskadte fra uheldet, så der blev ikke brug for ambulancerne. Politiet registrerede parterne i uheldet og afsluttede arbejdet på uheldsstedet cirka klokken 8.30.

Uheld nummer to fandt sted klokken 12.39, da en 33-årig mand fra København kørte i en varebil ad Vinkelvej og ville svinge til højre ad Københavnsvej, men overså en fodgænger, der var på vej i den modsatte retning.

Fodgængeren, en 33-årig kvinde fra Køge, blev væltet omkuld på asfalten og blev i ambulance kørt til skadestuen i Køge til kontrol, men ser ud til at være sluppet med diverse knubs. Politiet optog rapport om uheldet på grund af mistanke om, at bilisten kan have overtrådt sin vigepligt i forbindelse med svingningen.