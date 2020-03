Uønskede »kunder« uden for åbningstiden

Opfordringen til at handle ind på tidspunkter, hvor der ikke er så mange til stede i butikken, blev taget lidt for bogstaveligt i Fakta i Ågerup natten til torsdag.

Ved et-tiden blev både alarm og røgkanon aktiveret, da en eller flere ukendte gerningsmænd trængte ind i butikken ved at bryde hoveddøren op og satte kurs mod kassesluserne. Her brød de kasserne op, hvori der lå mønter ukendt for et indtil videre ukendt beløb.