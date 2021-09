Se billedserie Teenagepiger fra Roskilde Pigefodbold og Himmelev Gymnasium har været samlet til workshop, hvor de kom med deres ideer til både indhold og udformning af det nye fælles- og foreningshus. Foto: Cornelius+Vöge

Unikt fælleshus på vej: Skabes af teenagepiger

Roskilde - 23. september 2021 kl. 13:07 Af Lars Kimer

Hvor mange kvindelige hjerner har været med til at udtænke faciliteterne, hvor du går til idræt?

Sandsynligheden for at det er en mandehjerne, som har skabt rammerne er stor, og det mønster skal brydes, når der skal bygges et nyt bydelshus ved Himmelev Gymnasium.

Projektet er blevet til sammen med Roskilde Pigefodbold, og piger fra klubben og gymnasiet har været med til at udtænke, hvordan de gerne ser rammerne, så netop piger vil føle sig hjemme og vil hænge ud efter skole og før fodbold.

Et hus for bydelen Tanken er, at huset skal være åben for andre aktiviteter end de to projektudvikleres.

- Vi vil naturligvis bruge det som samlingssted for vores forening og gymnasiet for deres aktiviteter, men tiden hvor man fik noget, som var »ens eget« er altså slut. Derfor arbejder vi på, at det skal være et nyt fælles og foreningshus for Himmelev, og for os vil det være et skridt i retningen af at kunne få den licens til pige-elitefodbold, som vi arbejder på at få, siger formand for Roskilde Pigefodbold, Claus Mortensen.

Cornelius slår stregerne Han er så heldig at have et par piger i klubben, hvis forældre hedder Nanna Vöge og Dan Cornelius, to af Roskildes kendte arkitekter, og det er far Dan, som har slået de indledende streger til en 600 kvadratmeter stor tilbygning i to etager. Tilbygningen skal »klistres« på Himmelev Gymnasiums eksisterende hal.

- Det er første gang, at man i Danmark tænker tanken helt ud og lader teenage- piger få så meget indflydelse på en proces med at etablere foreningslokaler. Det er vi spændt på, og vi har en god fornemmelse for, at vi kan få fonde med på projektet. Vi ønsker ikke, at huset skal finansieres af kommunale kroner, netop fordi det også kommer en statslig instans, gymnasiet, til gavn, siger Dan Cornelius, som håber på, at huset kan være med til at fastholde teenagepiger i foreningslivet og give dem et rum, som de finder så attraktivt, at de bliver hængende ved gymnasiet, indtil det er tid til fodboldtræning.

Pigerne skal blive Som det er i dag, dropper pigerne nemlig ud fra deres foreningsaktiviteter i højere grad end drengene, når de rammer teenageårene.

- Pigerne, vi har med i projektet, giver udtryk for, at det sociale fylder rigtig meget i deres liv, men de har svært ved at balancere det sociale liv på gymnasiet med det sociale liv i idrætsforeningen. Derfor håber vi at kunne lave et rum, hvor de to verdener smelter sammen, så pigerne i mindre grad føler sig tvunget til at vælge, siger Dan Cornelius.

Det er også tanken, at fodboldklubbens piger skal stå for at drive den lille cafe, som er planlagt i det nye bydelshus. Her skal det om eftermiddagen være muligt at få noget sundt og ikke dyrt at spise.

- Roskilde Pigefodbold bliver værter i huset, men tiden i huset skal udnyttes, så det ikke står tomt, og her er Himmelev Gymnasium en væsentlig spiller, siger Dan Cornelius.

Rektor glæder sig Rektor på Himmelev Gymnasium, Johnny Vinkel, ser frem til, at projektet bliver til noget.

- Vi vil rigtig gerne åbne vores skole ud mod samfundet omkring os. Vi ønsker at være en aktiv del af Himmelev, og så synes vi, det er virkelig spændende, om vi kan være med til at fastholde nogle af vores teenagepiger i deres idræt, for vi ser i højere grad piger stoppe til sport end drenge, når de rammer gymnasiealderen. Pigerne vælger sporten fra og giver udtryk for, at de har svært ved at leve op til egne forventninger. Vi håber, de kan få et socialt rum, hvor skole og fritid blender sammen, og så tror vi på, at vi som gymnasium kan bruge den ekstra plads til ophold, koncerter, lektiecafé og teoretisk undervisning i idræt, siger han.

Hvem betaler

Indtil nu har Roskilde Kommune betalt lidt for at få udviklet ideen med det nye hus, men fremadrettet skal pengene til realiseringen komme fra fonde. Lokale og Anlægsfonden har set ideen med at udvikle et rum for piger og givet tilsagn om støtte.

Hos Roskilde Pigefodbold er forhåbningen, at det nye hus kan åbne i 2024.