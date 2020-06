Ungebyrådets seneste møde i byrådssalen måtte holdes via nettet, men nu er forsøget blevet forlænget med et år, så de unge også kan mødes i 2021. Foto: INSP Media

Send til din ven. X Artiklen: Ungebyrådet får et år til Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ungebyrådet får et år til

Roskilde - 04. juni 2020 kl. 08:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden 2019 har Roskilde Kommune haft et Ungebyråd, som er valgt blandt eleverne i 8.-9. klasse med to repræsentanter fra alle skoler. De unge byrødder har også haft et budget på 200.000 kroner i både 2019 og 2020. I første omgang har det været et forsøg, og nu har skole- og børneudvalget valgt at forlænge perioden med et år. Samtidig udvides målgruppen til også at omfatte 10. klasse og Ungdomsskolen.

Læs også: Folkemøde for unge kommer til Roskilde

- På grund af corona har Ungebyrådet haft lidt vanskeligere vilkår og har måttet holde det sidste møde via nettet. Samtidig har mange af de unge sagt, at de er glade for det og synes, det skal fortsætte næste år. Det vil vi gerne bakke op om i skole- og børneudvalget, siger udvalgets formand Jette Henning (S).

De tre ungebyrådsmøder var planlagt i skoletiden i byrådssalen på rådhuset. Men det sidste måtte altså foregå via computer.

Ungebyrådet har arbejdet med en række emner, som de selv har udvalgt, blandt andet i dialog med medlemmer af byrådet. Borgmesteren har fortalt om kommunens opgaver, og ungebyrådet har også via brætspillet »Kommunekassen«, der er udviklet af Roskilde Kommune, lært om kommunale budgetområder.

- Det har været en virkelig god oplevelse, og jeg synes, det skal fortsætte. Det er et godt initiativ, og det er jeg sikker på, at det er der også mange andre, der synes. Det er en ny måde at lære en masse på. Så stor ros til dem, der har fået ideen og gjort det muligt, siger Marie Rasmussen fra 9. klasse på Tjørnegårdskolen.

Marie Rasmussen fra 9. klasse på Tjørnegårdskolen

er en af de unge, som har været med i ungebyrådet.



Ungebyrådets medlemmer har arbejdet med emner, de selv har sat på dagsordenen. Her har en udendørs skøjtebane stået højt på ønskesedlen. Og på det seneste møde har medlemmerne kunnet dele den glædelige nyhed, at der nu er fundet penge til at opfylde ønsket den kommende vinter. Det er kommunens Udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering, der på baggrund af ungebyrådets forslag har bevilliget pengene.