Olivia Runge (til venstre) og Johanne Bagge er elever på Roskilde Festival Højskole. De viste rundt i Hal 7, hvor udstillingen Unlock med billeder fra unge i Myanmar, Jordan og Danmark kunne ses lørdag.

Unge viser deres nedlukningsbilleder frem på ny udstilling

Roskilde - 09. juni 2021

Nedlukningen sidste år gik ikke bare udover Danmark. Det var en verdensomspændende begivenhed, men selv om livsvilkår er forskellige rundt omkring i verden, så har nedlukningen fællesnævnere, når den bliver set gennem unges øjne.

Det er en af de ting, som står klart, når man ser udstillingen Unlock, som Roskilde Festival Højskole står bag i samarbejde med NGO'en Turning Tables.

Lørdag var der mulighed for at se den i hal 7 på Musicon, men den skal videre til fire andre byer, og så er der mulighed for at se den som online-udstilling.

Udstillingen består af en række billeder, som er tager af unge under nedlukningen i Myanmar, Jordan og Danmark. Målet med udstillingen er at berøre gæsterne, vise solidaritet overfor medmennesker og skabe opmærksomhed om de restriktioner, som folk i Myanmar og Jordan lever under i en tid, hvor ytringsfriheden er under pres og nedlukning.

De unges liv Et hold unge fra højskolen har sat udstillingen op og tilføjet elementer, så genstande fra billederne træder ud af billederne.

- Det er et vigtigt dokument for de unges liv under nedlukningen, siger den internationale direktør for Turning Tables, Martin Fernando Jakobsen og forklarer, at billederne derfor også er på rigsarkivet.

De danske billeder kommer fra unge, som bor i almene boligområder, og det står i kontrast med, at militæret i Myanmar lavede et kup den 1. februar i år.

- Så skete virkeligheden imens, kommenterer Martin Fernando Jakobsen.

De unge på Roskilde Festival Højskole har været igennem et to måneders forløb, hvor de unge på højskolen også har haft mulighed for at tale med unge i Myanmar og Jordan.

Holdet har haft nogle rammer, men har ellers haft frie tøjler til at arbejde videre med kunstværkerne og udvikle det til noget, som giver mening for de besøgende.

- Jeg er spændt på at se reaktionerne fra de unge i Myanmar og Jordan, siger Martin Fernando Jakobsen og forklarer, at selv om Turning Tables stræber efter at vise billeder og kunst på et højt niveau, så er selve processen, hvor de unge fra højskolen har arbejdet med billederne lige så vigtig.

Vigtige mennesker I Hal 7 hænger billederne, så man først ser dem fra Myanmar, så dem fra Danmark og til sidste dem fra Jordan.

Der er mennesker på næsten alle billederne. Det er tydeligt, at selv om landende har været lukket ned, så har ensomhed ikke fået fokus. De unge har i stedet valgt at vise de mennesker, de rent faktisk har været sammen med.

Amanda Wulffeld har været i projektledelsen. Hun er overrasket over, hvor meget de unge har tilfælles på tværs af landegrænserne.

- Selv om der er så forskellig en hverdag, så har vi virkelig meget tilfælles. De unge i Myanmar og Jordan har mange referencer til pop-kultur, som jeg selv kunne have valgt, siger Amanda Wulffeld.

Den første del af udstillingen med billeder fra Myanmar bærer mere præg af militærkuppet mere end corona-nedlukningen.

- De unge i Myanmar. De har virkelig meget gejst. De er sindssyg seje. De går på gaden for at få deres frihed, siger Amanda Wulffeld.

I Myanmar har ungdommen tidligere kunne bruge de sociale medier, men det valgte militærstyret at lukke ned. Så dermed blev de unge begrænset på flere planer.

- Vi har talt med unge i Myanmar. Selvfølgelig har corona fyldt noget, men andre ting har fyldt mere, fortæller Olivia Runge.

- Myanmar har der bare været noget større på spil, siger Johanne Bagge.