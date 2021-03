UngEnergi Roskilde vil gøre sit til, at Roskilde vinder konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune. Foto: Jens Wollesen

Unge vil også have vild natur

Roskilde Kommunes deltagelse i konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune har også fået sat gang i de unge i UngEnergi Roskilde. Foreningen har besluttet at fokusere størstedelen af sit arbejde på at skabe mere plads til og udbrede viden om vild natur i Roskilde Kommune de kommende år.

Første skridt er en onlinekampagne, der går ud på at indsamle billeder af forskellige offentlige områder i kommunen, som kan trænge til noget mere vildskab. Tag et billede og læg det op i facebookgrupperne »Vilde Vidunderlige Roskilde« eller »Vild Natur - Hvor du bor« med hashtags #VildereRoskilde og tag UngEnergi Roskilde og Roskilde Kommune ved at skrive @UngEnergi Roskilde @Roskilde kommune). Skriv samtidig hvad du savner at se på det pågældende sted, fx flere vilde blomster.