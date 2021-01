To drenge var mandag i fare for at falde gennem isen på Flæng Sø. Men hvad havde de egentlig tænkt sig med et paddleboard og våddragt derude? Billedet er fra Roskilde Fjord på et tidspunkt, hvor isen var sikker. Foto: Steen Østbjerg

Unge på tynd is - og så med våddragt og paddleboard?

De fik fat i to lokale drenge på 14 og 15 år, hvoraf den ene havde valgt at tage en våddragt og et paddleboard med ud på isen. Om drengene havde tænkt sig at slå hul på isen for at padle rundt, har politiet ingen oplysninger om.