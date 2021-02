Byens hus er et af de steder, det er muligt at aflevere skrald til klimastrejken på lørdag. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Unge klimaforkæmpere vil fylde torvet med skrald

Roskilde - 15. februar 2021 kl. 16:44 Af Lasse Petersen

Gennem denne uge bliver der sat fokus på klimaet fra de unge lokale klimaforkæmpere i Fridays for Future. Det sker med en skraldeaktion, hvor der med hjælp fra borgerne indsamles skrald fra omkringliggende natur og lokalområder.

- I fem hverdage giver vi mulighed for folk i Roskilde til at gå udenfor og samle skrald og aflevere det på tre drop off-stationer. Det ender så til sidst i en symbolsk strejke oppe på Stændertorvet, hvor vi kommer til at samle alt skraldet, som skal stå en dag. Så kan man se, hvad der er blevet fundet i naturen, men også at vi stadig er her, selvom der kører en pandemi, forklarer Astrid Danielsen fra Fridays for Future.

I gang på trods af corona For Fridays for Future er det nemlig vigtigt at vise, at klimaet stadig betyder noget, samt at gruppen også er aktive i disse tider, hvor der ikke kan blive afholdt de aktioner, det ellers var muligt at arrangere før.

- Vi vil vise, at der er mange, der har en tendens til at glemme, at klimakrisen er ligeså slem, som den var før corona. Og vores forbrug bliver jo kun værre med masker og mundbind, siger Katrine Madsen.

Positiv respons Til at hjælpe med ugens aktion har Fridays for Future også forsøgt at engagere lokalområdet over sociale medier og ved at tage kontakt til skoler. Her har responsen generelt været positiv.

- Jeg har været i kontakt med Roskilde Gymnasium, Byens hus og Katedralskolen, og de viser alle sammen stort engagement og interesse i det. De vil super gerne opfordre deres elever til at komme ud og gøre noget godt for klimaet, siger Astrid Danielsen.

Håber at aktivere borgere På Facebook er gruppens første opslag om arrangement desuden nået ud til omkring 3900 mennesker. Det falder i god jord hos de unge aktivister, da et af målene med arrangementet på Stændertorvet netop også er at få udbredt Fridays for Futures klimakamp.

- Det handler om at skabe opmærksomhed og involvere borgerne. Vi håber, at dem, der er i byen lørdag den 20. februar, vil komme hen og stille spørgsmål til, hvorfor der ligger skrald over det hele, hvad der foregår, og hvad vi generelt laver, siger Katrine Madsen.

Aktionen på Stændertorvet er godkendt af både kommunen og politiet. Det indsamlede skrald kan fra mandag til fredag i denne uge afleveres på afmærkede steder ved Byens hus på Stændertorvet, hos Roskilde Katedralskole eller hos Roskilde Sports Petanque Club på Ollerupvej.