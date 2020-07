Politiet konfiskerede blandt andet to hobbyknive fra to mænd i Roskilde Ring Park. Foto: Mik

Unge havde ulovlige knive på sig i park

Fem yngre mænd blev fredag aften visiteret af politiet i Roskilde Ring Park, fordi betjentene mistænkte dem for at være påvirket af narko. Ingen af de fem havde dog narko på sig, men til gengæld var to af mændene i besiddelse af knive, som de ikke havde lov at bære.