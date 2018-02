Se billedserie Jakob Ulrik bruger mest mulig tid på at spille i denne weekend - og mindst mulig tid på at sove. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Unge gamere på festival undgår søvn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge gamere på festival undgår søvn

Roskilde - 24. februar 2018 kl. 22:10 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om lyset er slukket i Roskilde-Hallernes hal D, summer det af aktivitet. Over 800 børn og unge er i denne weekend samlet til et kæmpemæssigt LAN-party, GG-festival, hvor der bogstavelig talt spilles computerspil i døgndrift med krydderier undervejs, såsom meet and greet med en stribe youtubere.

Festen har været i gang siden fredag eftermiddag, og selv om en af hallerne er forvandlet til sovesal, regner de færreste deltagere at få sovet mere end nogle ganske få timer.

- Jeg ved ikke, hvornår jeg skal sove. Jeg har drukket noget energidrik i stedet for. Vi er kommet for at spille! siger 12-årige Jakob Ulrik fra Humlebæk.

Det er den syvende udgave af GG-festival, som holdes tre gange årligt, og som siden starten er vokset til at blive landets største gamingfestival. Jakob Ulrik er med for fjerde gang.

- Første gang meldte jeg mig til på grund af youtuberne, men nu har jeg mødt de fleste, så nu er det for at spille og for at møde dem, jeg spiller med. De tre, jeg spiller sammen med, mødte jeg tilfældigt sidste gang, og nu er de nogle af mine bedste venner, siger Jakob Ulrik og gnider øjnene, inden han kaster sig ud i det næste spil.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde.