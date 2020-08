To unge vakte opsigt, da de gik langs Holbækmotorvejen nær afkørslen ved Ringstedvej. På billedet ses afkørslen ved Køgevej. Foto: Lars Kimer

Unge fodgængere på motorvejen

Motorvejen er på ingen måde til fodgængere, så politiet blev alarmeret, da der fredag eftermiddag gik to personer på Holbækmotorvejen nær afkørslen ved Ringstedvej.

De to blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven og blev kørt til nærmeste afkørsel af politiet. Deres værger blev orienteret om sagen, da de er under 18 år.