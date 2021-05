Unge energiforskere fra Sankt Josef

De to niendeklasse elever på Sankt Josef Skole Anders Lendal Holm og Theodor Anton Sivager kom helt til tops i den naturvidenskabelige talentkonkurrence Unge Forskere. De to fik 1. pladsen i juniorrækken med deres projekt Remote Energy, hvor de har udviklet en turbinedrevet elgenerator, der er beregnet til at blive brugt i floder eller andre steder med strømmende vand. Til førstepladsen følger der en belønning med på 15.000 kroner.