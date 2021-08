Ungdomsprojektet Mind Your Own Business kører videre i Roskilde, og det betyder, at drengene i 1 to 1 kan fortsætte arbejdet med deres mikrovirksomhed. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Unge drenges mikrovirksomhed udvalgt til næste fase

Roskilde - 26. august 2021 kl. 05:43 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

En gruppe drenge fra Roskilde har det seneste års tid været i færd med at brygge på deres mikrovirksomhed som del af organisationen Mind Your Own Business, og de får senere på året mulighed for at tage deres flittige arbejde til næste niveau. Mind Your Own Business oplyser nemlig, at programmet, som har fokus på drenge fra udsatte boligområder og giver grupperne af drenge styring med deres egen mikrovirksomhed, fortsætter med både samme hold og også en helt ny gruppe af Roskilde-drenge.

Programmet er delt op i to faser. Det første år, kaldet MYOB Programmet, har de første drenge fra Roskilde gennemført, og de er nu blevet udvalgt til at tage skridtet videre til MYOB Akademiet, som består af fire mikrovirksomheder på landsplan. Fasen er for de mikrovirksomheder, hvor der er mest at bygge på og drengene er ekstra opsatte, og arbejdet i grupperne går i gang til oktober.

- En gruppe drenge, som er særligt motiverede til at udvikle deres kompetencer, går videre fra MYOB Programmet til MYOB Akademiet, hvor der er halvt så mange mikrovirksomheder - fire på MYOB Akademiet kontra otte på MYOB Programmet. Her skal de så videreudvikle deres mikrovirksomhed, siger Maria Kavita Nielsen, stifter og direktør i Mind Your Own Business, som organiserer programmet i de danske byer.

Hjælp fra erfarne øjne I Roskilde har programmet taget udgangspunkt i en gruppe af venner, der har samlet sig som mikrovirksomheden 1 to 1. To af drengene var før sommerferien i praktik i Kvickly i Roskilde. Kvickly fungerer som mentorvirksomhed for drengene og bidrager med blandt andet sparring og virksomhedsbesøg undervejs.

- Vi vil gerne inspirere drengene til at tage fritidsjobs og i det hele taget blive mere afklarede om, hvilke uddannelses- og jobveje, som er de rigtige for dem, siger Maria Kavita Nielsen, som tilføjer, at der generelt er brug for at skabe mere lighed i det danske uddannelsessystem.

Til at guide de unge undervejs er der brug for erfarne øjne og sikre hænder - de såkaldte venturepiloter, som tager kyndig hånd om drengene og deres mikrovirksomheder. Mind Your Own Business søger lige nu engagerede personer.

- Vi søger frivillige venturepiloter med en bred vifte af uddannelsesbaggrunde, aldre og erhvervserfaringer. Det vigtigste er, at man har lyst til at sætte sig selv og sine kompetencer i spil sammen med drengene, og at man er teamplayer og kan motivere og inspirere, fordi man ønsker at skabe noget betydningsfuldt sammen med dem, siger Maria Kavita Nielsen.

Forløbene i Roskilde gennemføres i et samarbejde med Klub Roskilde Midt, der sammen med frivillige venturepiloter mødes ugentligt med drengene om udvikling af mikrovirksomheden.