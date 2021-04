Unge drenge stjal tre dage i træk fra Normal

To meget unge drenge på 13 og 15 år blev torsdag taget i butikstyveri i Normal på Ro's Torv.

De to drenge havde stjålet hårprodukter for 288 kroner.

Personalet i butikken synes at kunne huske at have set de to drenge i butikken de to foregående dage også, og efter at have set videobånd igennem tyder meget på, at de to drenge også har forsynet sig i butikken uden at betale både tirsdag og onsdag.