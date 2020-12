To drenge på 14 og 15 år mistænkes af politiet på at have taget forskud på nytårsløjerne, da to postkasser blev ødelagt i Bredgade i Roskilde. Foto: Lars Kimer

Unge drenge mistænkt for at have ødelagt postkasser

Roskilde - 21. december 2020 kl. 14:05 Kontakt redaktionen

En tyverialarm i en forretning fik politiet til at sende en patrulje til Bredgade i Roskilde lørdag klokken 23.30. Patruljen bemærkede undervejs to unge, der løb på tværs af vejen og væk fra området ved forretningen med tyverialarmen.

De to unge drenge blev derfor tilbageholdt som mistænkte for at have noget med tyverialarmen at gøre, men det havde de ikke, da tyverialarmen var gået i gang uden tegn på indbrud. Politiet afsøgte derfor området, hvor de to unge var kommet fra, og fik øje på to ødelagte postkasser i en passage ved en ejendom, efter at et vidne havde henvendt sig til politiet omkring de to unges færden efter et højt brag i passagen ved postkasserne.

De to unge på 14 og 15 år fra Roskilde blev derfor frihedsberøvet som mistænkte for at have sprængt postkasserne i stykker med fyrværkeri. Efter tilkaldelse af deres respektive forældre afhørte politiet dem til sagen, hvor den 15-årige blev sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om hærværk. Den 14-årige er under den kriminelle lavalder på 15 år og kunne derfor ikke sigtes for noget, men blev også afhørt til sagen.

Begge blev efter afhøring løsladt og overgivet til forældrene, som blev orienteret om, at både de og drengene kunne forvente at høre nærmere fra politiet, når erstatningskravet er blevet opgjort.