Pænt og rent. Sådan bad politiet de unge om at efterlade parkeringshuset. Foto: Thomas Olsen

Artiklen: Unge blev sat til at rydde op efter sig

Unge blev sat til at rydde op efter sig

Ved 21.30-tiden var der så meget gang i den, at der var optræk til slagsmål. Sådan lød det i hvert fald i en anmeldelse til politiet.

Slagsmål var der nu ikke noget af, da patruljevognen dukkede op, men der var ganske rigtigt en del unge fra Roskilde og omegn, alle i alderen 18-20 år.

Eftersom de ikke havde nogen anledning til at opholde sig i p-huset, blev de bedt om at forlade stedet - og de blev også mindet om, at de skulle tage deres affald med sig og efterlade huset i samme stand, som de fandt det.

Den pædagogiske øvelse havde politiet tilsyneladende held med.