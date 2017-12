Se billedserie Andreas Bendtsen (til venstre) og Kristian Damgaard (med ryggen til) på Stændertorvet i Roskilde, hvor de i forbindelse med deres uddannelse til politibetjent taler med borgerne om, hvordan de kan forhindre eksempelvis lommetyverier. Foto: Britt Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Unge betjente uddelte gode råd på Stændertorvet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge betjente uddelte gode råd på Stændertorvet

Roskilde - 07. december 2017 kl. 14:38 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uniformerne er hurtige at spotte på Stændertorvet i Roskilde torsdag lidt efter frokost. Tre betjente går rundt og deler brochurere ud og taler med de forbipasserende.

De tre betjente er ikke helt færdige med deres uddannelse, og selv om de til hverdag er på hver deres politistation, har de været samlet i denne uge for at lære mere om forebyggelse. De har blandt andet besøgt en ungdomsklub og et plejehjem, samt været sammen med SSP-konsulenterne.

- Her i julehandlen er der mange lommetyverier. Det er især ældre borgere, det går ud over, siger Andreas Bendtsen og fortæller, at de gerne vil give det budskab videre, at borgerne skal passe godt på, når de bruger deres pinkode ved betaling med dankort.

Derudover må borgerne også godt være lidt mere skeptiske, når nogen henvender sig og eksempelvis viser et kort eller laver en anden afledningsmanøvre. Lommetyvene er nemlig lynhurtige til at snuppe folks pung.

Andreas Bendtsen påpeger, at selv om det ikke er det primære, så kan de også være med til at skabe tryghed ved bare at være tilstede.

Samtidig giver det de kommende betjente træning i at tale med borgerne. De vil være på Stændertorvet en god times tid, inden de også tager en tur på Ro's Torv.