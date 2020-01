På en ellers fredelig nytårsaften måtte politiet rykke ud, da brandfolk blev beskudt med fyrværkeri i Æblehaven.

Unge beskød brandfolk med fyrværkeri

Roskilde - 01. januar 2020 kl. 10:16 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brandfolkene valgte at trække sig, da de ved 22-tiden nytårsaften blev beskudt med fyrværkeri i forbindelse med en udrykning til brand i Æblehaven.

- De trak sig og ringede efter politiet, og så kørte de ind med dem i ryggen, siger Jesper Konradsen, som var Roskilde Brandvæsens (og teknisk set Østsjællands Beredskabs frem til midnat) indsatsleder i timerne omkring årsskiftet.

Ifølge politiet var det unge mennesker, der rettede fyrværkeri mod brandfolkene, der var blevet tilkaldt for at slukke en brand i en container. Politiet sendte et par vogne til området, og ud over at skkre, at brandfolkene kunne udføre deres arbejde, foretog politiet eftersøgning af de unge, som imidlertid var forsvundet.

Det var nytårsaftens eneste brandmelding fra Æblehaven.

Derudover blev nytårsaften, som nytårsaftener er flest for brandfolk. Det var en trfavls vagt med nogle hektiske timer med mange udrykninger, men fælles for dem alle var, at de var til brande i bagatelklassen.

- Det var stille og roligt. Det var småbrande det meste, siger Jesper Konradsen.

Præcis hvor mange gange, der blev rykket ud, har han ikke overblik over, fordi meldingerne om brand indløb oven i hinanden, men han skønner, at antallet af udrykninger endte på 10-12, hvilket er ganske normalt for en nytårsaften.

- Udrykningerne var mellem klokken 22 og 23 og igen mellem klokken 1 og 3. U over containerbranden i Æblehaven kørte vi blandt andet til containerbrand i Rønnebærparken, en skorstensbrand, brand i en hæk, brand i en garage og brand i et affaldsskur på Eriksvej, men ingen af delene var alvorlige, siger Jesper Konradsen.

Den garage, der var ild i, var i Viby, og branden var blevet slukket, da brandfolkene nåede frem. Deres opgave var derfor blot at efterslukke for at sikre, at ilden ikke brød ud igen. På samme måde var skorstensbranden slukket, før brandbilerne dukkede op. Til gengæld gik skuret med affaldscontainere op i flammer. Det var på Eriksvej, og det blev nytårsnats største brand, som i øvrigt ikke udgjorde nogen trussel for andre bygningerne.

Roskilde Brandvæsen modtog også en melding om brand, som alarmcentralen havde kategoriseret som brand i etageejendom. Det var der dog ikke tale om.

- Det viste sig at være et fyrværkeribatteri, som stod i nærheden af en altan, og der var ikke fare for noget, siger Jesper Konradsen.