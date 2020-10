Se billedserie For første gang kørte Roskilde Mountainbike Klub løb i Gulddysse Skov lørdag. Det var årets sidste afdeling af ungdomscuppen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Ungdomsryttere ræsede rundt i Gulddysse Skov

Roskilde - 04. oktober 2020 kl. 17:52 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

En efter en kommer rytterne i mål med et smil og røde kinder. Det er Roskilde Mountainbike Klub, som kører årets sidste afdeling af ungdomscuppen. For første gang bliver rytterne sendt ud i Gulddysse Skov.

Ruten er cirka to kilometer for de yngste U9-ryttere og 3,3 kilometer for resten. De er delt op i tre starter, så drenge og piger fra U11 og U13 kører sammen, og U15 og U17 kører sammen.

Selv om det blæser rimelig meget, er der heldigvis både tørvejr og endda sol.

Hver aldersgruppe har et tidsrum, og så gælder det for rytterne at nå flest mulige runder på den tid.

Det er U11 og U13-rytterne, som kommer i mål. Forældrene er klar til at gribe og give dem væske med videre.

En af rytterne er ni-årige Oliver Grau fra Virum, som nåede at køre tre runder.

- Jeg har kørt mountainbike i to år, siger han og fortæller, at det var sjovt at køre et nyt sted.

Normalt kører han i Geel Skov, Rude Skov eller Hareskoven.

- Det sjoveste er at køre op ad bakken, siger Oliver Grau, som mener, at her efter løbet må det være hans far, som skal pudse cyklen.

U11 og U13 skal have præmier. Fra højtaleren lyder det, at der er slikposer til alle deltagere.

Rytterne kommer fra det meste af Sjælland. I flere af klasserne kommer Roskilde Mountainbike Klubs egne ryttere på podiet.

Når pokalerne er uddelt, kommer armene op. mens forældrene kan tage billeder.

Oliver Grau ender med at få en samlet tredjeplads, så han får en tur på podiet og får en pokal med hjem og et stort kram fra sin stolte far.

Når et løb er overstået, bliver der næsten tomt for mennesker. Normalt vil de blive og hygge sig og se de andre løb, men corona-reglerne betyder, at alle deltagerne og deres følge skal tage hjem.

Der er en pause inden næste start, hvilket de lidt ældre ryttere benytter til at snuppe en prøvetur på ruten.

Kort tid efter giver de den gas for at nå så mange runder som muligt på 45 minutter.

Ude i terrænet står forældre klar for at heppe og prøve at tage billeder eller video, når rytterne farer forbi.

De fleste ryttere når fire runder, inden løbet er forbi.

Ungdomstræner i Roskilde Mountainbike Klub, Christian Nørlyng fortæller, at ungdomscuppen er blevet lidt amputeret i år på grund af coronaen, men klubben er klar til næste år. Han kan endnu ikke sige, om der igen vil blive kørt i Gulddysse skoven.

- Vi har flere spor, vi kan køre løb på. Men der er ingen tvivl om, at det gik godt med at køre løbet her, siger Christian Nørlyng.