Se billedserie Der har været rigtig gang i tælleapperaterne hos Roskilde Ungdomsskole Nord i forbindelse med årets musical som er lavet i samarbejde med Nordskolen. Mere end 1000 gæster har set stykket.

Ungdomskole-musical set af mere end 1000

Roskilde - 10. januar 2020 kl. 14:04

Det har været en tæt pakket teatersal de sidste par dage på Nordskolen hvor årets musical for 8. årgang på Nordskolen og Roskilde Ungdomsskole Nord er blevet spillet flere gange.

Med musicalen »Robin Hood - Skævskyderen fra Sherwood« som omdrejningspunkt, biddrog alle elever til nogle fantastisk musicalaftener.

- Som noget nyt har vi, via facebook, inviteret Jyllinges borgere til at se forestillingen. Dette for at vise, alt det fantastiske vi går og arbejder med på Nordskolen og i Ungdomsskolen, siger Charlotte Nielsine Bøcher, leder af Roskilde Ungdomsskole Nord.

Robin Hood - Skævskyderen fra Sherwood har haft to aftenforestillinger og tre forestillinger i dagtimerne, onsdag og torsdag, hvor eleverne har spillet for fulde huse, i en proppet teatersal med godt 1000 besøgende i alt.

Musicalen er en »behind the scenes«-musical på opsætningen af Robin Hood. Publikum mødte en forkølet Robin, som Lady Marion nægter at kysse, da hun jo nødig vil smittes. En morsom opsætning, som er en nytækning af klassikeren Robin Hood. Musikken er omskrevne Beatles-sange, som eleverne selv har været med til at forfatte.

- Jeg synes, det er meget nervepirrende, men når man først er ude på scenen forsvinder det bare, og man nyder at stå der, siger Gustav Andersen, der spiller årets hovedperson som Robin Hood.

Nok blev der spillet musical, men også hele foyeren på skolen var med, omdannet til Sherwoodskoven, med træer alle vegne.

Det var også en mulighed for ungdomsskolens madhold at vise hvad de kunne med deres teaterrestaurant tilbød en lækker Robin Hood-menu, med helstegt pattegris, rådyrs carpaccio og meget andet der fik tænderne til at løbe i vand.

I foyeren kunne man grille marshmallows, få kager dekoreret med skydeskiver - i ægte sherwoodstil.

Valgholdet Kunst og Kulisse, der havde lavet kulisserne til musicalen, holdt fernisering mens valgholdet Outdoor inviterede til samarbejdsøvelser. Design og tekstilholdet kunne præsentere deres kreationer ved en modeopvisning.

Dette år havde skolerne valgt at have to aftenforestillinger, én onsdag og én torsdag.

-Det er noget særligt at lave en teaterforestilling og vi ønskede, at de unge mennesker kunne være i følelsen længere, siger instruktøren, Magnus Merring, om at lave to aftenforestillinger.

- Man har øvet sig rigtig længe, og man er rigtig nervøs for at gå på scenen, man vil jo gerne give folk en god oplevelse, siger Freya Lindhardt, der har rollen som Lady Marion.