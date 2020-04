Ungdomsboliger på vej i CAT-bygningen

Planerne om at omdanne CAT-bygningen ved RUC til ungdomsboliger er nu nået så langt, at Roskilde Kommune har udarbejdet et forslag til en lokalplan, der muliggør ændringen.

Det er Boligselskabet Sjælland, der ønsker at omdanne den eksisterende bygning fra kontorerhverv til almene ungdomsboliger samt at opføre cirka 1900 m2 nybyggeri - også til almene ungdomsboliger. Projektet vil indeholde omkring 84 boliger for studerende og fællesrum for beboerne, som får tæt til både Trekroner Station, RUC og Professionshøjskolen Absalon.