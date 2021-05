Ung pige på den forkerte side af jernbanehegn

Pigen var blevet set siddende på broen over jernbanen, men på den forkerte side af hegnet, og derfor rykkede patruljer ud til området og begyndte at lede efter hende.

Politiet eftersøgte ligeledes pigen ved Trekroner Station og området ved Byageren, men fandt ikke noget spor af hende. Først efter kontakt med DSB lykkedes det at lokalisere hende ved et springvand.

Det viste sig her, at en lokomotivfører havde været i kontakt med pigen ved Byageren og bedt hende forlade strækningen, sådan at togene sikkert kunne køre med normal hastighed.