Der er for tiden is på Trekroner Sø, men den er overhovedet ikke stærk nok til at bære. Foto: Lars Kimer

Ung person gik gennem isen

Nogen fik tilsyneladende et ufrivilligt vinterbad lørdag eftermiddag. En lokal borger kontaktede i hvert fald politiet og fortalte, at vedkommende havde set seks-syv unge opholde sig ved Trekroner Sø, hvor de havde drukket øl og ifølge borgeren tisset op ad træerne.

En af de unge havde været gået ud på isen på søen og var faldet igennem, men kom dog op igen af egen drift. Herefter gik flokken i retning mod Lysalleen medbringende en indkøbsvogn med øl. En patrulje kørte til området for at lede efter de unge, men fandt kun en efterladt indkøbsvogn i området.

Politiet fandt herefter ikke grundlag for at foretage sig videre og kan kun minde om, at færdsel på isen på vandhuller eller søer ikke er tilladt, da isen endnu ikke er sikker.

Politiet fik desuden fredag eftermiddag en anmeldelse om, at der var børn på isen ved søen i Rabalderparken på Musicon, som nok var for tynd til at bære. Politiet kontaktede kommunen, der kørte til stedet og spærrede søen af. Politiet fik ingen melding om, at nogen personer var gået igennem isen.