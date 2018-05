Foto: Hans Jørgen Johansen

Ung mand ville stoppe graffitihærværk: Dømt for vold

Roskilde - 12. maj 2018 kl. 07:54 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En konfrontation over graffiti eskalerede til slagsmål i december sidste år. Nu er en 22-årig mand fra Roskilde blevet idømt 20 dages betinget fængsel, men nægter sig skyldig og siger, at det var den anden part, som var voldelig.

Den unge mand var tiltalt for flere gange at have slået en 20-årig mand i hovedet med knyttet hånd og skubbet ham omkuld på Hestetorvet i Roskilde den 21. december om natten. Det var en konfrontation over graffiti, som udløste slagsmålet. Begge parter beskylder hinanden for at have overfaldet den anden. Den 22-årige og hans advokat ankede dommen til Landsretten.

Den 22-åriges forsvarer, Peter Trudsø, er meget overrasket over dommen, som han mener er alt for hård.

- Jeg er selvfølgelig utilfreds med dommen. Jeg mener på ingen måde, at der er tale om vold fra min klients side. Min klient tager fat om de to personer for at undgå spark og skub, siger han.

Et af vidnerne havde dagen efter hændelsen været på skadestuen, hvor han anmeldte det til politiet om eftermiddagen.

Ifølge hospitalsrapporten havde et af vidnerne mærker på højre knæ, hævet overlæbe og smerter ved næsen, som dommeren finder bevis på, at der er afgivet slag fra den 22-årige. Dommeren lagde i øvrigt vægt på, at den 22-årige ikke havde grund til at foretage en civilanholdelse og skulle have undgået konfrontationen med vidnerne.

