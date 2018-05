Ung mand snydt af telefonsælgere

Når et tilbud lader til at være for godt til at være sandt, kan der være god grund til at ekstra på vagt, særligt når tilbuddet kommer fra vildfremmede personer, der passer en op på gaden.

Men der var ingen alarmklokker, der ringede for en und mand, som tirsdag først på eftermiddagen blev prajet af to spansktalende udlændinge, der ville sælge ham to telefoner for 6000 kroner. Et supergodt tilbud, blev han enig med sig selv om. Telefonerne lå i en taske, men før han kunne få den, måtte han betale, og de to udenlandske mænd var så flinke at give ham et lift i deres tysk indregistrerede Volvo og køre ham hjem til, hvor han bor. Her lånte han 3000 kroner af sin mor. Derefter kørte han sammen med udlændingene til en hæveautomat og hævede yderligere 1500 kroner, idet han i forvejen havde et tilsvarende beløb i kontanter i sin pung.