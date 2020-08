Se billedserie Et af Samara Sallams værker består af flere afstøbninger af hendes hoved. Det er meningen, at publikum må flytte rundt på hovederne. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Ung kunstner sætter fokus på privilegier

Roskilde - 27. august 2020 kl. 14:44 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lugten af maling hænger i luften. Tre af rummene hos Museet for Samtidskunst er nymalet, fordi de skal være klar til udstillingen This Is Why We Cried.

Bag udstillingen står den 29-årige Samara Sallam, som har valgt den mørke grå farve på væggene.

- Du vil altid prøve at arbejde med rummet. Nogle gange spiller rummet en rolle i kunstværket, siger Samara Sallam, der viser tre nye kunstværker på udstillingen.

En hjælper er i gang med at sætte mørkt, men alligevel gennemsigtigt, solfilm op.

- Bare så rummet bliver lidt mørkere, siger Samara Sallam, der bor i København.

Samara Sallam er født i Syrien, men er statsløs palenstinænser og har også boet i Algeriet. Det er kun fem år siden, hun kom til Danmark.

Hun kommer ud af en kunstnerfamilie, hvor både forældrene og søskende har studeret kunst i en eller anden form.

Samara Sallam er studerende på Det Kongelige Danske Kunstakademi, hvor hun tager en master. På skolen har hun plads og mulighed for at arbejde med sin kunst.

For det er ikke små billeder, Samara Sallam laver. Hun kombinerer eksempelvis tekst, lyd og installation.

En simpel samtale På udstillingen i Roskilde sætter Samara Sallam fokus på AI-robotter. Det er robotter med kunstig intelligens.

- De kan kommunikere som mennesker. De kan se sammenhænge på niveau med et lille barn eller en hund og kan føre en simpel samtale, men i fremtiden bliver de mere intelligente, siger Samara Sallam og forklarer, at den politiske forbindelse er, at den første robot har fået statsborgerskab.

Det skete, da AI-robotten Sophia Hanson fik tildelt et saudiarabisk pas.

- Hvorfor er de mere priviligerede end mig. Det handler udstillingen om, siger Samara Sallam, der er statsløs palæstinenser og blandt andet har prøvet at blive nægtet indrejse i Frankrig.

Samara Sallam skal tilbage for at gøre rummene og kunstværkerne klar til udstillingen.

Hun har en ven i Roskilde og kendte derfor både byen og Museet for Samtidskunst i forvejen. Hun er derfor glad for at skulle udstille netop her.

Der er fernisering på udstillingen torsdag den 27. august klokken 17, hvor museet byder på lidt godt til ganen. Denne aften er der gratis entré, og alle er inviteret.

Museet for Samtidskunst har pga. Covid-19 taget alle sikkerhedsforanstaltninger i brug, så det er muligt at holde afstand til hinanden, og at det er forsvarligt at nyde mad og drikke uden bekymringer.