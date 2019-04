Se billedserie DGI Midt- og Vestsjællands Ungepris gik til 20-årige Sofie Witt fra Vindinge IF, der blandt andet er instruktør i Indoor Cycling, men også er foreningens webmaster og redaktør for foreningens blad.

Ung ildsjæl vandt pris uden at være til stede

Roskilde - 25. april 2019 kl. 16:54

Sofie Witt er for tiden på ferie i USA, så i stedet var det hendes forældre, konfettien regnede ned over, da det onsdag aften blev afsløret, at hun er årets vinder af Ungeprisen i DGI Midt- og Vestsjælland. Selv om hun er 20 år, er Sofie Witt allerede en erfaren frivillig i Vindinge IF, hvor hun ikke bare er aktiv udøver i flere afdelinger i foreningen, men også er instruktør, redaktør og webmaster.

I en tid, hvor flere idrætsforeninger klager over, at det er svært at få de unge til at være aktive, stikker Sofie Witt i den grad ud, og det var med til at give hende prisen, hvor hun var nomineret sammen med Nicolai Nielsen fra Gislinge Boldklub.

- Sofie er engageret, hun er altid villig til at give en hånd med, og så er hun smilende. Jeg glæder mig til at fortælle hende, at hun har vundet prisen. Også selvom hun sikkert synes, det er lidt pinligt, siger Sofies mor, Lise Witt.

Sofie Witt begyndte som 13-årig at deltage i Vindinge IF's Indoor Cykling for voksne. Allerede året efter tog hun DGI's uddannelse som Indoor Cykling-instruktør og har siden været instruktør på mange forskellige hold i foreningens motionsafdeling. Hun tager aktivt del i at vedligeholde udstyr og lokalerne i motionscentret og har også været med til at etablere en tilbygning til centret.

Sofie Witt er desuden aktiv i løbeklubben, mountainbikeklub og Cross Fit og deltager i det sociale liv. For godt et års tid siden begyndte hun at lave indlæg til idrætsforeningens blad Viften og blev i januar i år udnævnt til redaktør af bladet, der udkommer seks gange årligt. Da Vindinge IF skulle overgå til et nyt foreningssystem, påtog Sofie Witt sig opgaven som superbruger og support for brugerne og er nu foreningens webmaster. Senest har hun påtaget sig at oprette og vedligeholde fodboldafdelingens hjemmeside.

Ungeprisen blev uddelt i forbindelse med DGI Midt- og Vestsjællands årsmøde i Holbæk, hvor der også blev uddelt priser til årets forening, der blev Tårnborg IF, og årets ildsjæl, der gik til Camilla Lander fra Høng GF. Gadstrup Gymnastik Forening og Lisbeth Klarskov fra Roskilde Håndbold var blandt de nominerede.

- Vi vil gerne sætte spot på de mange fantastiske foreninger og frivillige, der hver dag gør en stor forskel for rigtig mange mennesker. Man tænker ikke altid over, at der står ildsjæle bag, når man går til gymnastik eller ens barn spiller fodbold. Med de her priser kan vi skabe ekstra synlighed om den gode sag. Med denne pris kan vi også vise, at idrætsforeninger ikke kun er for det grå guld, siger formand for DGI Midt- og Vestsjælland, Bruno L. Hansen.