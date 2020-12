Se billedserie Patrick Rundstrøm Nordraak med rygdækning fra Thomas Gott­lieb, Mikael Olesen og Christina Rose.

Ung i virksomhedspraktik: Virkeligheden virker

Roskilde - 11. december 2020 kl. 13:27 Af Tekst og foto: Tomas Skov Kontakt redaktionen

24-årige Patrick Rundstrøm Nordraak har både været på efterskole, på produktionsskole, på grundforløbet til IT-supporter samt taget enkeltfag på Hf. En ADHD-diagnose har spillet med i udfordringerne for den unge mand, der nu gennem afklaringsenheden i Roskilde Kommune, Pulsen, er kommet i praktik hos anlægsgartner-virksomheden Gottlieb.

Den over hundrede mand store virksomhed har hovedkontor i Skibby og satellitkontor på Søndre Mellemvej i Roskilde, og påtager sig opgaver inden for alt fra gartneri og beplantning til kloakservice og vejprojekter.

Træt på en god måde Patrick har været i praktik siden begyndelsen af november og er gradvist gået op i tid, så han nu kommer fire dage om ugen - aktuelt på en større opgave i Ordrup, hvor han planter træer og ordner haver fra kl. 7:30 om morgenen.

- Jeg er glad for det. Jeg er ude i den friske luft og får brugt noget energi, så jeg er træt på en god måde, når jeg kommer hjem, siger han.

Tæt på virkeligheden Jobkonsulent i Pulsen, Christina Rose, glæder sig over samarbejdet, og efterlyser samtidig flere virksomheder, der kan se idéen i at give en ung praktikant chancen for at prøve sig selv af i arbejdslivet.

- Hos Gottlieb er de rummelige og ikke blege for at tage udfordrede borgere ind, som så kan vokse gradvist med opgaven. Vi kan sætte nok så mange interne forløb i gang, og det er også fint, men det er ude i virksomhederne, man lærer allermest. Virkeligheden virker, siger konsulenten, og understreger samtidig, at Pulsen klarer alt det administrative arbejde omkring forløbet.

Patrick er under vingerne hos Mikael Olesen, der er driftsleder for privathaver, og han lægger vægt på åbenhed og ordentlighed i virksomheden.

- Det er vigtigt, at vi kan sige tingene konstruktivt til hinanden, uden at nogen bliver sure - så mine medarbejdere giver også mig kritik, hvis jeg ikke har lavet arbejdet ordentligt. Og sådan skal det være, siger han.

Som et fodboldhold For indehaver Thomas Gottlieb, der aktuelt har fire praktikanter i gang i virksomheden, giver det god mening på flere niveauer.

- Vi kan alle komme i en svær situation, men det gør os ikke til dårligere mennesker. Vi har praktikanter for at løfte vores sociale ansvar, men det er også godt for vores organisation og menneskesyn. Vi er bare et fodboldhold, og vi er lige meget værd - og jo bedre vi har det, jo bedre performer vi. Så bliver kunderne glade, og vi får flere opgaver. Så udover at vi hjælper et ungt menneske, så er det faktisk også en god forretning, siger han.

Det hele værd Christina Rose sidder på Pulsen med borgere med yderst sporadisk kontakt til arbejdsmarkedet. Disse har ofte en række problemer udover ledighed, og der følger gerne forskellige psykosociale udfordringer med i bagagen.

På den baggrund hører det til de gyldne øjeblikke, når hun oplever unge med en svær baggrund, som får tag i arbejdsmarkedet og dermed adgang til et normalt liv og muligheden for at realisere deres drømme.

- Det er det hele værd, når jeg kan se, at det lykkes, siger hun.