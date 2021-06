Mads Nørskov Kristiansen fra Maskincenter Roskilde har modtaget et legat fra Dansk Maskinhandlerforenings Jubilæumsfond. Foto: PR

Send til din ven. X Artiklen: Ung holdspiller med sans for landbrugsmaskiner belønnet med legat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ung holdspiller med sans for landbrugsmaskiner belønnet med legat

Roskilde - 03. juni 2021 kl. 19:31 Kontakt redaktionen

Dansk Maskinhandlerforenings Jubilæumsfond uddeler i år tre legater til unge mennesker, som har udmærket sig både på det faglige niveau og på det personlige plan. En af modtagerne er 22-årige Mads Nørskov Kristiansen fra Maskincenter Roskilde, som udover et diplom får 10.000 kroner.

I indstillingen står der blandt andet: »Mads havde et utroligt højt startniveau og en vilje til at lære, da han kom til os. Han har en meget lille fejlprocent og håndterer opgaver med et solidt overblik. Han er altid tjenestevillig og har et godt humør - han er en rigtig holdspiller.«

Mads Nørskov Kristiansen fik et 12-tal i sin svendeprøve og har gået på uddannelsens talentspor, som betyder, at han har haft nogle fag på et højere niveau end normalt. Med en opvækst i et villakvarter lå det ikke i kortene, at han skulle arbejde med landbrugsmaskiner, men som 16-årig begyndte han at hjælpe til på en nærliggende gård.

- Jeg begyndte at køre traktor og lave lidt service på maskinerne. Jeg havde tidligere rodet med biler og været i praktik hos en automekaniker, så det med maskinerne fangede min interesse. Det var altid spændende, når der kom en montør fra Maskincenter Roskilde og for eksempel skulle lave service på mejetærskeren. Så fik jeg lov til at følge med i, hvad de lavede og hjælpe lidt til. Det var også den landmand, der pressede lidt på for, at de skulle tage mig i lære, og det gjorde de heldigvis, fortæller han.

Mads Nørskov Kristiansen er nu fastansat hos Maskincenter Roskilde og satser på at blive ved med det i mange år, men han har også planer om at tage ud at rejse, når det igen bliver muligt. Til efteråret håber han at komme til Australien og arbejde på et værksted.

Dansk Maskinhandlerforening er officiel brancheforening og arbejdsgiverforening for landbrugsmaskinforretninger i Danmark.