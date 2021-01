25-årige Marie-Louise Torm Grønberg fra Roskilde har ikke længere grund til at skjule sine forfatterdrømme. Hun er klar til at debutere med romanen »Øjeblikkes forsvinden«, som hun begyndte at skrive på, mens hun gik i 9. klasse. Foto: Kim Rasmussen

Ung forfatter har skrevet sin debutroman i hånden - op til flere gange

- Det fungerer ikke for mig at skrive direkte på computeren. Det skal skrives i hånden først, inden jeg arbejder videre med teksten, siger hun.

Fem gange nåede 25-årige Marie-Louise Torm Grønberg at skrive sin roman, inden den var klar til udgivelse. I hånden, vel at mærke.

